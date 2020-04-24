Дачник варил промазанный битумом бак для воды и попал в больницу с ожогами

По информации, поступившей в городское управление по делам ГО и ЧС, с начала апреля на территории Липецка зафиксированы 155 пожаров и возгораний. Абсолютное большинство вызовов пожарных расчётов ГУ МЧС России по Липецкой области связано с горением сухой травы и мусора (76%).

Большая часть таких пожаров происходит в частном секторе, садоводческих товариществах и на окраинных территориях. Очевидно, причиной возгораний становилась не только ясная и сухая погода, но и человеческий фактор. Весной, убирая свои придомовые и дачные участки, горожане с помощью огня пытаются избавиться от накопившихся отходов. Справедливости ради стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом общее число таких возгораний несколько уменьшилось – со 145 до 118. Причём, снижение идёт в основном за счёт мусора – в апреле 2020-го тушить его приходилось вдвое реже, чем сухостой.



Между тем, именно от поджогов сухой травы, порой, загорались дачные домики и хозяйственные постройки. В апреле они горели уже 13 раз против 10-ти в аналогичном периоде 2019 года. Два домика вчера вечером полыхнули в СНТ «Металлург-1». Неделей раньше там тушили ещё три строения.



- Необычный случай произошёл днём 23 апреля в СНТ «Тракторостроитель-1», куда по вызову вместе с пожарными выезжали городские спасатели и медики. Надворные постройки загорелись из-за действий хозяина дачи. Пожилой мужчина занялся сваркой бака для воды, во избежание протечек предварительно промазанного битумом. В результате русский «авось» сработал с точностью наоборот. Пострадавший с не критичными для здоровья ожогами доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка.



С 27 марта 2020 года на территории Липецкой области действует особый противопожарный режим. Аналогичное решение принято главой Липецка Евгенией Уваркиной и вступило в силу в городе 3 апреля.



Сообщать о происшествиях по возгораниям нужно по телефонам 112 и 101.

