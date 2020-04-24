46 минут назад
Дачник варил промазанный битумом бак для воды и попал в больницу с ожогами
По информации, поступившей в городское управление по делам ГО и ЧС, с начала апреля на территории Липецка зафиксированы 155 пожаров и возгораний. Абсолютное большинство вызовов пожарных расчётов ГУ МЧС России по Липецкой области связано с горением сухой травы и мусора (76%).
Между тем, именно от поджогов сухой травы, порой, загорались дачные домики и хозяйственные постройки. В апреле они горели уже 13 раз против 10-ти в аналогичном периоде 2019 года. Два домика вчера вечером полыхнули в СНТ «Металлург-1». Неделей раньше там тушили ещё три строения.
- Необычный случай произошёл днём 23 апреля в СНТ «Тракторостроитель-1», куда по вызову вместе с пожарными выезжали городские спасатели и медики. Надворные постройки загорелись из-за действий хозяина дачи. Пожилой мужчина занялся сваркой бака для воды, во избежание протечек предварительно промазанного битумом. В результате русский «авось» сработал с точностью наоборот. Пострадавший с не критичными для здоровья ожогами доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка.
С 27 марта 2020 года на территории Липецкой области действует особый противопожарный режим. Аналогичное решение принято главой Липецка Евгенией Уваркиной и вступило в силу в городе 3 апреля.
Сообщать о происшествиях по возгораниям нужно по телефонам 112 и 101.