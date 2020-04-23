Хоккей: Воронков продлил контракт с «Тамбовом», Мнихович – в сборной

В родной команде лучшие липецкие хоккеисты играть не могут, но они на виду в других.

В хоккее, как и во всём российском спорте, сейчас пауза, которую клубы используют для переговоров и заключения новых соглашений, а болельщики и журналисты – для составления различных символических сборных.

Воспитанник липецкого хоккея Андрей Мнихович по результатам Интернет-голосования вошёл в символическую «пятёрку» лучших игроков «Зауралья» из Кургана, выступающего в ВХЛ.







В минувшем сезоне в Высшей лиге он сыграл 25 матчей за уральцев, в которых забросил 6 шайб и сделал 7 результативных передач. А начинал чемпионат 25-летний форвард в тюменском «Рубине» - 10 игр, 2 (1+1) очка.

Отметим, что вынашивавшее амбициозные планы «Зауралье» не попало в плей-офф, финишировав на 10-м месте в Восточной конференции. Впрочем, это всё равно не имело значения: сезон в ВХЛ доигран не был, и главный трофей – Кубок Петрова никому не достанется.

Есть новости и из ХК «Тамбов». 30-летний липецкий форвард Андрей Воронков продлил контракт с клубом еще на сезон. В минувшем чемпионате он в 37-ми играх набрал 10 (5+5) очков, а выступает за «волков» с января 2018 года.







Андрей Воронков

21-летний уроженец Тамбова Александр Ковальский тоже не чужой человек для липецкого хоккея: раньше выступал на наш МХК. Ковальский тоже продлил соглашение с тамбовчанами после своего дебютного сезона-2019/20, в котором в 39-ти матчах набрал 3 (1+2) очка, и пока получая немного игрового времени – в среднем по 5 минут. Любопытно, что в составе «Тамбова» Ковальский … единственный местный воспитанник.

А вот в Липецке своих уроженцев уровня ВХЛ много, но играть им негде: наш родной клуб низведён до уровня молодёжного первенства, выступает в 6-й по значимости лиге страны, а возраст игроков ограничен 20-ю годами. Поэтому сильнейшие липчане выступают в других клубах: Никита Двуреченский («Нефтяник», Альметьевск), Кирилл Черных, Ефим Мишкин (оба «Ермак», Ангарск), Евгений Колычев (ЦСК ВВС, Самара), Никита Сошнин («Барс», Казань).

Фото twitter.com/hczaural, tambov-hc.ru