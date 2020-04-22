Война с вирусом: миру предсказали голод вселенского масштаба, в испанском городке жителям запретили грустить

В ООН предупредили об угрозе голода библейского масштаба из-за пандемии – продовольственную безопасность необходимо обеспечивать уже сейчас. Ученые исследуют пептид, который мог бы блокировать коронавирус. На Мадагаскаре предложили лекарство от COVID-19 – лечебный сироп из полыни, помогает ли он в действительности, еще не исследовано. В Италии готовятся открывать пляжи – на них пустят только с сертификатом от врачей. В испанском городке жителям запретили грустить и ругаться, а карантин назвали «волшебным временем».

По данным Роспотребнадзора, на утро 22 апреля в мире зафиксированы 2 554 603 подтвержденных случая заражения, за сутки зараженных стало больше на 75 751 человек.



Погибли от коронавируса 177 780 человек, полностью вылечились – 696 781 человек.



В США выявлено уже 819 175 зараженных. В Испании 204 178 выявленных зараженных. В Италии - 183 957 случаев. Больше ста тысяч случаев заражения также во Франции, Германии, Великобритании, приближается к этой черте Турция.



В России за последние сутки зафиксировано 5236 заболевших в 78 регионах. Всего на территории страны 57 999 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 4420 человек. 513 - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус выявили еще у 24 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 213 случаев новой коронавирусной инфекции 62 человека выздоровели, два человека умерли, 149 продолжают лечение



ООН предупредил о возможном голоде «библейского масштаба»



Из-за пандемии коронавирусной инфекции человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев. Необходимо уже сейчас обеспечить глобальную продовольственную безопасность, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Он назвал пандемию коронавируса «худшим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны». Так, уже сейчас в мире голодает 821 миллион человек. Согласно последнему докладу ВПП в 2020 году с острой нехваткой продовольствия в мире могут столкнуться 265 миллионов человек. Это цифра вдвое больше прошлогодней. «Пока в мире нет массового голода, - отметил он. - Но я должен вас предостеречь, что если не начать действовать сейчас - обеспечивать доступ, не допустить перебои с финансированием и торговлей - то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев».



Ученые исследуют пептид, который мог бы блокировать коронавирус



Ученые Санкт-Петербургского государственного университета, Института цитологии РАН и Университета Цинхуа (КНР) изучают пептид, который может блокировать связывание коронавируса SARS-CoV-2 с клетками человека. Если результаты исследования подтвердят действие пептида, его можно будет использовать для создания лекарства от COVID-19, сообщили в СПбГУ. Для связывания с клетками человека, коронавирус применяет шипы, на поверхности которых формируется белок-рецептор. Он связывается с особым ферментом. Около месяца назад китайские исследователи изучили структуру этого фермента и на основании обнародованных данных ученые из Массачусетского технологического института выявили пептид из 23 аминокислотных остатков. Предположительно он может остановить процесс связывания вируса с клеткой организма – именно его изучают сейчас петербургские и китайские ученые.



На Мадагаскаре лечить коронавирус предложили лекарством из полыни



Лекарство против коронавируса - лечебный сироп на основе полыни, созданный в Мальгашском институте прикладных исследований (IMRA), представил президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, сообщила газета Madagascar Tribune. Выделяемое из полыни вещество артемизинин в настоящее время считается наиболее эффективным лекарством против тропической малярии. Всемирная организация здравоохранения заявила, что не знает, помогает ли полынь от COVID-19, прежде его надо исследовать. Сегодня лекарство от COVID-19 ищут в разных направлениях, в том числе экспертам сообщают о травяных сборах, которые способны помочь. Однако на данный момент вакцины или лекарства, которое было бы эффективным, еще нет, отметили в ВОЗ.



Чище воздух – ниже смертность



Ученый из Университета имени Мартина Лютера Галле-Виттенберг (ФРГ) Ярон Оген увидел связь между загрязнением воздуха диоксидом азота и уровнем смертности от нового коронавируса, свидетельствует исследование, опубликованное на платформе ScienceDirect. Свое исследование он построил на спутниковых данных о загрязнении воздуха, наблюдениях за погодой и статистике смертности из-за коронавируса. Сравнения он проводил не только по странам, но по отдельным регионам в них. Он пришел к выводу, что уровень смертности особенно высок в тех регионах, где наблюдалось длительное загрязнение воздуха вкупе со слабым воздухообменом. Правда, это предположение требует дальнейшего анализа – о возрасте пострадавших и наличии у них сопутствующих заболеваний.



Парижане создали многокилометровую очередь из машин в Макдональдс



За время карантина французские автомобилисты соскучились по фаст-фуду - ресторан McDonald's, который возобновил работу под Парижем, стал причиной многокилометровой очереди из машин, сообщает телеканал BFMTV. Работать начало заведение, в котором еду продают только водителям, и не нужно выходить из машины. Работа точек общепита на доставку и на вынос во Франции не запрещена даже в условиях карантина, и руководство McDonald's самостоятельно приняло решение открыть авторесторан в пригороде Парижа. В первый день работы водители ждали возможности сделать заказ около трех часов.



В Италии хотят открыть доступ на пляжи с сертификатами



Новые правила посещения пляжей в Италии обсуждают в ассоциации Federbalneari, сообщает издание «Италия по-русски» (italia-ru.com). Так, допуск на пляж могут разрешить после предъявления самосертификации, удостоверяющей, что человек не заражен коронавирусом. Родителям придется контролировать, чтобы их дети занимались «игровыми занятиями низкой интенсивности» и не собирались в группы с другими малышами, кроме того, на одного человека должна приходиться площадь 4 на 2 метра. Барам планируется разрешить обслуживать максимум четырех клиентов. Санитарные работы на каждом пляже будут строго контролироваться. Сейчас ассоциация озвучила эти правила для всех туристических объектов полуострова в предложении для обсуждения.



В испанском городке власти запретили грустить и скучать



Мэр испанского городка Ла-Пола-де-Гордон Ноэми Гонсалес издала указ, в котором объявила карантин «волшебным временем» и запретила горожанам сердиться, унывать и скучать. Текст указа появился на официальной странице мэрии в Facebook, сообщает noticia.ru. Речь идет о том, что на протяжении тех дней, которые людям осталось провести в изоляции, все ссоры запрещены. Любые споры мэрия советует решать доброжелательно и с улыбкой. Запрещено «грустить, скучать, впадать в отчаяние». Мэр уверена, что карантин пойдёт на пользу, поможет забыть все старые обиды и «откроет путь в новый мир». Она призвала горожан хорошенько запомнить эти дни. «Когда пандемия отступит, и люди смогут снова гулять, обниматься, пить кофе с друзьями и проводить время с детьми, им нужно постоянно вспоминать, что все это может закончиться в одну секунду».

