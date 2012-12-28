Липецкая вечЁрка: забеременевшая от отца девочка, котлован на площади Победы и спасение рыбака
Липецкая вечЁрка: забеременевшая от отца девочка, котлован на площади Победы и спасение рыбака
«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
Происшествия
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49 минут назад
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«Признаки криминальной смерти пока не усматриваются»
Полиция разбирается в причинах смерти мужчины в Лебедянском районе.
- Мужчина был в верхней одежде. Внешне признаки насильственной смерти не усматриваются, но точный ответ даст экспертиза. Пока главная версия – несчастный случай на воде.
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