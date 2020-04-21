Погода в Липецке

16 минут назад

В Липецкой области ветрено, дождливо и до +11

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#ветер #дождь
В Липецкой области ветрено, дождливо и до +11

В ближайшие трое суток Липецкая область останется находиться в тылу атлантического циклона, погода останется неустойчивой, местами пройдут небольшие осадки с порывистым ветром. Среднесуточная температура составит 3-6 градусов тепла, что на 3-6 градусов ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди и мокрый снег. Ветер северо-западный, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет от 6 до 11 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит около нуля градусов, днем ожидается от 7 до 9 градусов тепла.  

День 22 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +22 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов мороза. 

 
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#ветер #дождь

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