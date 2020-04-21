16 минут назад
В Липецкой области ветрено, дождливо и до +11
В ближайшие трое суток Липецкая область останется находиться в тылу атлантического циклона, погода останется неустойчивой, местами пройдут небольшие осадки с порывистым ветром. Среднесуточная температура составит 3-6 градусов тепла, что на 3-6 градусов ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит около нуля градусов, днем ожидается от 7 до 9 градусов тепла.
День 22 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +22 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 5 градусов мороза.