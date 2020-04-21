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сегодня, 15:06
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
СМИ сообщили, что задержанный мог оказаться каннибалом
На территории дома жителя села Северное Новосибирской области обнаружили останки трех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на СК по Новосибирской области.
Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, 36-летний мужчина пропал 16 апреля после того, как побывал в гостях у своего знакомого. В ходе расследования было установлено, что односельчанин пришел в гости к 66-летнему мужчине, в ходе распития спиртных напитков между ними произошел конфликт. Старший из приятелей нанес множественные ножевые ранения младшему, затем расчленил тело и вынес на придомовой участок, где спрятал, чтобы скрыть следы преступления.
Осмотрев дворовую территорию дома, полицейские обнаружили спрятанные фрагменты человеческого тела. В дальнейшем сотрудники полиции и следственного комитета нашли останки еще двух человеческих тел, спрятанные в земле под домом. Личности погибших устанавливаются, задержанный местный житель проверяется на причастность к их убийству.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ. (убийство).
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Он в 1991 году был осужден за убийство сестры и приговорен к 15 годам лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, 36-летний мужчина пропал 16 апреля после того, как побывал в гостях у своего знакомого. В ходе расследования было установлено, что односельчанин пришел в гости к 66-летнему мужчине, в ходе распития спиртных напитков между ними произошел конфликт. Старший из приятелей нанес множественные ножевые ранения младшему, затем расчленил тело и вынес на придомовой участок, где спрятал, чтобы скрыть следы преступления.
Осмотрев дворовую территорию дома, полицейские обнаружили спрятанные фрагменты человеческого тела. В дальнейшем сотрудники полиции и следственного комитета нашли останки еще двух человеческих тел, спрятанные в земле под домом. Личности погибших устанавливаются, задержанный местный житель проверяется на причастность к их убийству.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ. (убийство).
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Он в 1991 году был осужден за убийство сестры и приговорен к 15 годам лишения свободы.