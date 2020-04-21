Взрослый и подросток устроили гонки на мотоциклах, оба погибли

Мужчина скончался на месте аварии, подросток умер в больнице.

Вечером 20 апреля в селе Ламское Становлянского района утроили гонки на мотоциклах 32-летний мужчина и 17-летний подросток.



- Во время заезда мотоциклисты столкнулись. По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение бокового интервала, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Взрослый мотоциклист погиб на месте столкновения, подросток умер от полученных травм в больнице.



Погибшие не были жителями Липецкой области: один приехал из Подмовсковья, второй - из Тулы.



