Происшествия

17 минут назад

Взрослый и подросток устроили гонки на мотоциклах, оба погибли

3 568
#авария #ДТП
Взрослый и подросток устроили гонки на мотоциклах, оба погибли

Мужчина скончался на месте аварии, подросток умер в больнице.

Вечером 20 апреля в селе Ламское Становлянского района утроили гонки на мотоциклах 32-летний мужчина и 17-летний подросток.

- Во время заезда мотоциклисты столкнулись. По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение бокового интервала, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Взрослый мотоциклист погиб на месте столкновения, подросток умер от полученных травм в больнице.

Погибшие не были жителями Липецкой области: один приехал из Подмовсковья, второй - из Тулы.

3 568
#авария #ДТП

Комментарии (3)

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мои соболезнования

2 минуты назад
земля пухом
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Инквизитор

4 минуты назад
Приехали на самоизоляции. Вот и изолировались.
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Водитель

5 минут назад
Два дебила это сила
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