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47 минут назад
В Подмосковье 9-месячный ребенок погиб от удара током
Мальчик погиб от удара током из розетки
Девятимесячный мальчик погиб от удара током из розетки в Королеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК по Московской области.
Следствие установило, что малолетний ребенок подполз к электрической розетке и ухватился за пластмассовую часть вилки электрического удлинителя, после чего его ударило током.
Родители сразу же вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли спасти ребенка и констатировали его смерть.
СК ведет доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следствие установило, что малолетний ребенок подполз к электрической розетке и ухватился за пластмассовую часть вилки электрического удлинителя, после чего его ударило током.
Родители сразу же вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли спасти ребенка и констатировали его смерть.
СК ведет доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.