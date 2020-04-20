Мошенник оформил на жительницу области кредит в 295 000 рублей

Женщина поверила в сообщение от «службы безопасности банка».





Сотрудники полиции возбудили уголовное дело мошенничестве после обращения 46-летней жительницы села Волово.



- Мошенник позвонил женщине и представился сотрудником службы безопасности ее банка. В ходе разговора он сумел выведать у жертвы персональные данные, а потом с помощью личного кабинета женщины в банке оформил на ее имя кредит в 295 000 рублей, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



После одобрения кредита мошенник тут же перевел все деньги на своей счет.



Еще одной жертвой обмана стала 50-летняя жительница Липецка. Женщина решила зарабатывать на бирже и записалась на дистанционные брокерские курсы. Оказалось, что этот тренинг подставной — после того, как липчанка перевела плату за курсы - 34 500 рублей, связь с организатором курсов прервалась.

