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Мошенник оформил на жительницу области кредит в 295 000 рублей

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#мошенничество
Мошенник оформил на жительницу области кредит в 295 000 рублей

Женщина поверила в сообщение от «службы безопасности банка».

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело мошенничестве после обращения 46-летней жительницы села Волово.

- Мошенник позвонил женщине и представился сотрудником службы безопасности ее банка. В ходе разговора он сумел выведать у жертвы персональные данные, а потом с помощью личного кабинета женщины в банке оформил на ее имя кредит в 295 000 рублей, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

После одобрения кредита мошенник тут же перевел все деньги на своей счет.

Еще одной жертвой обмана стала 50-летняя жительница Липецка. Женщина решила зарабатывать на бирже и записалась на дистанционные брокерские курсы. Оказалось, что этот тренинг подставной — после того, как липчанка перевела плату за курсы - 34 500 рублей, связь с организатором курсов прервалась.
4 1064
#мошенничество

Комментарии (4)

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Путинян

8 минут назад
Это только начало кредитов, отправляйте еще смски с паспортными данными для пропуска !!!
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Путинян

8 минут назад
Это только начало кредитов, отправляйте еще смски с паспортными данными для пропуска !!!
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.

26 минут назад
Какие сбережения? В 34 500 рублей?
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масяня

38 минут назад
Офигеть! Откуда у таких доверчивых, не сказать глупых, людей такие сбережения????И так легко с ними расстаются????
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