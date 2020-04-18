Администрация Липецкой области разъяснила обновленные правила пропускной системы

Чиновники собрали ответы на часто задаваемые вопросы.

В Липецкой области приняты дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Липецке, Задонске, Чаплыгине и Ельце введён пропускной режим. Выйти из дома в указанных городах можно по специальному коду. В связи с этим у жителей региона возникают вопросы по правилам пропускной системы. Ниже приводятся ответы на некоторые из них.





Где вводится пропускная система?



— С 17 апреля в Липецке, Задонске, Чаплыгине и Ельце вводится пропускной режим. Соответствующее постановление подписал глава региона. Дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принимаются на основании Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в целях реализации дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области, установленных постановлением администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) в Липецкой области».





С какого числа вводится пропускная система?



— С 17 апреля 2020 года.





Почему введена пропускная система?



— Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в указанных городах. Там были зафиксированы основные очаги распространения коронавирусной инфекции и есть предпосылки к резкому росту заболеваемости.





Как получить пропуск?



— Позвоните по бесплатному номеру: 8-800-450-48-58.

Затем введите в телефоне дату рождения в формате «ДДММГГГГ» и последние четыре цифры номера паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Например: 01 09 1985 1111

После укажите цель получения цифрового кода.

При звонке с мобильного — в ответ придёт смс с кодом пропуска.

При звонке со стационарного телефона — код будет дважды продиктован автоинформатором.

При выходе из дома возьмите с собой паспорт и код пропуска.

Также пропуск можно получить с помощью мобильного приложения «Липецкая область» (доступно в магазинах AppStore Google Play).

На сайте ЛипецкаяОбласть.РФ





Для чего нужен пропуск?



— Посещение отдаленного магазина/аптеки;

— Посещение банка/почты/госучреждения;

— Посещение медицинского/ветеринарного учреждения;

— Поездка на дачу/ доставка продуктов недееспособным родственникам;

— Получение бытовых услуг (парикмахерские, химчистки и т.д.).





Когда не нужен пропуск?



— Вынос мусора;

— Выгул собаки в пределах 100 метров от дома;

— Посещение ближайших к дому магазина или аптеки

— Если Вы сотрудник работающего предприятия и у вас есть справка с места работы.





Какие документы я должен брать с собой, выходя из дома?



— Паспорт, на который оформлен пропуск. Сотрудники полиции будут проверять код пропуска и его соответствие вашему паспорту.





С какого момента начинает действовать пропуск?



— Сразу с момента оформления. К сожалению, оформить пропуск на определенное время пока нельзя. Но мы работаем над этим.





Сколько действует пропуск?



— Это зависит от категории.

Посещение отдаленного магазина/аптеки – 1 час;

Посещение банка/почты/госучреждения – 2 часа;

Посещение медицинского/ветеринарного учреждения - 6 часов;

Поездка на дачу/доставка продуктов родственникам – 2 часа;

Получение бытовых услуг (парикмахерские, химчистки и т.д.) – 2 часа.





Сколько пропусков я могу оформить за 1 день?



— Два любых пропуска на одного человека.





Есть ли какие-то ограничения по дням — можно ли заказывать пропуск ежедневно?



— Ограничений по дням нет.





Если человек направляется куда-либо с ребёнком, на ребёнка тоже нужен пропуск?



— Пропуск ребёнку до 14 лет не требуется. Ребёнок старше 14 лет может перемещаться с паспортом и смс-пропуском.





Могу я со своего телефона оформить пропуск на другого человека? Например, родственника или знакомого?



— Можете. Но при оформлении пропуска вы должны указать дату рождения и последние четыре цифры документа удостоверяющего личность именно этого человека. А затем сообщить ему код пропуска.





Если жители вдвоем едут на авто – нужно ли оформлять пропуска на каждого, находящегося в автомобиле?



— Да, пропуска нужны всем: и водителю, и пассажиру.





Я живу в Липецком районе, я должен оформлять пропуск, приезжая в Липецк?



— Да. Перед въездом в Липецк вам следует оформить пропуск, указав цель приезда. Аналогичное правило действует и в отношении остальных населённых пунктов, где введена пропускная система.





Почему пропуск в отдалённый магазин на 1 час? До него ехать 20 минут.



— Закажите первый пропуск, чтобы добраться до магазина, а перед выходом из магазина — второй, чтобы вернуться.





Как я успею съездить на дачу и обратно за два часа?



— Вам необходим пропуск для перемещения по территории с действующим пропускным режимом. Таким образом, вы оформляете первый пропуск перед выездом на дачу. А второй перед выездом с дачи.





Я должен получать пропуск, если у меня направление к врачу с конкретной датой и временем?



— Да. Вам необходимо оформить пропуск для посещения медицинского учреждения.





Один член семьи возит другого на работу, а сам возвращается, какую цель поездки ему выбрать?



— Такая цель поездки не предусмотрена. Предлагаем выбрать любую другую цель.





Есть справка с места работы, но сотрудник задержался на работе. Пропуск нужно заказывать на обратную дорогу?



— Если работник имеет справку от работодателя, он может возвращаться с работы в любое время, в зависимости от фактического окончания исполнения трудовых обязанностей.





Можно ли с сотового телефона получить пропуск без набора цифр в тоновом режиме, общаясь с оператором?



— Мы рекомендуем вводить данные в тоновом режиме. Это снизит нагрузку на операторов и сократит время ожидания в очереди дозвона. Получать пропуска через оператора следует, если ваш телефон не поддерживает тоновый набор. В ближайшее время опция станет доступна.





Нужен ли пропуск для жителей других районов при поездке в Липецк, Елец, Задонск, Чаплыгин?



— Да, для жителей других районов нужны смс-пропуска для перемещения по территории с действующим пропускным режимом. Смс-пропуск нужно заказать до въезда на территорию с действующим пропускным режимом.





Нужен ли пропуск при передвижении между регионами на собственном авто (в связи с необходимостью лечения в другой области). Если человек едет из соседнего региона нужен ли пропуск?



— Да, смс-пропуск понадобится, если маршрут следования будет проходить по территориям городов Липецк, Елец, Чаплыгин, Задонск. Получить пропуск может житель любого региона РФ, позвонив по номеру 8-800-450-48-58.





Если я еду на дачу и по дороге заеду в магазин – это можно?



— С смс-пропуском «на дачу» по дороге вы имеете право заехать в магазин.





В Липецкой области проживает 1733 инвалида по слуху, далеко не все они могут пользоваться смартфонами, как им быть?



— Инвалидам по слуху или по зрению можно воспользоваться помощью диспетчеров Всероссийского общества глухих/слепых. Либо воспользовать приложением или сайтом ЛипецкаяОбласть.РФ





Нужен ли пропуск для граждан, едущих транзитом через территорию области?



— Транзитный транспорт, проезжающий через Липецкую область, останавливать не будут.





Что делать, если паспорт утерян или находится на замене?



— Обратитесь за справкой в УМВД, в которой будет указан номер вашего паспорта.





Нужно ли оформлять пропуск по уходу за родными в больнице?



— В больницах области введён карантин. Посещения запрещены.





Что делать, если надо уехать на дачу с ночёвкой?



— Вам необходимо заказать один смс-пропуск для поездки на дачу, на обратном пути-второй для возвращения домой.





Нужно ли оформлять пропуск в роддом?



— Да, в роддом нужно оформлять смс-пропуск на посещение медучреждения.





Если необходимо выйти в ближайший магазин через дорогу – нужно оформлять пропуск?



— Нет.





Если на садовом участке нет приёма сети сотовой связи – как заказать пропуск на обратную дорогу?



— Доехать до места, где есть связь и заказать оттуда.





Как заказать пропуск одиноким людям пожилого возраста, которые не смогут справиться с его оформлением?



— По мере снижения количества вопросов от жителей, будет открыта возможность заказывать пропуск через операторов ЕДС. Воспользоваться ей можно будет по тому же номеру 8-800-450-48-58





Нужен ли пропуск сотрудникам компании из другого района или региона, которые осуществляют доставку продукции в Липецк, Елец, Задонск, Чаплыгин?



— Нет, но у них на руках должны быть сопроводительные документы на груз и справка от работодателя, что они работают в данной организации, которая имеет право осуществлять деятельность в период действия ограничительных мер.





Нужен ли пропуск нотариусам, адвокатам, работникам прокуратуры, судов, других госорганов, чья деятельность направлена на защиту жизни, здоровья, и иных прав и свобод граждан?



— Нет, в этих случаях пропуск не требуется, поскольку на них не распространяется режим самоизоляции.



Текст дополняется по мере поступления вопросов от жителей области.

