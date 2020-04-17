На улице Катукова столкнулись «Фольксваген» и «Рено», пострадал 29-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 апреля В Липецке около половины шестого вечера на улице Водопьянова столкнулись автомобили «Шевроле Нива» с 36-летним водителем за рулем и «Ниссан» под управлением 43-летнего мужчины. В аварии травмы получил первый водитель – его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

Около половины четвертого на улице Катукова столкнулись «Фольксваген» под управлением 58-летнего мужчины и «Рено» с 29-летним водителем за рулем. В аварии получил травмы водитель «Рено» ему оказали медицинскую помощь в больнице.

15 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2910 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 20.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2688 случаев превышения скорости.

Так же зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.