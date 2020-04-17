18 минут назад
На улице Катукова столкнулись «Фольксваген» и «Рено», пострадал 29-летний водитель
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.
Около половины четвертого на улице Катукова столкнулись «Фольксваген» под управлением 58-летнего мужчины и «Рено» с 29-летним водителем за рулем. В аварии получил травмы водитель «Рено» ему оказали медицинскую помощь в больнице.
15 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2910 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 20.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2688 случаев превышения скорости.
Так же зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.