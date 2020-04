«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 17 апреля

Да здравствует Чехов – сразу несколько постановок помогут раскрыть художественный мир писателя. Группа «Сплин» все-таки выступит после переноса трансляции онлайн-концерта.



The Metropolitan Opera радует очередной жемчужиной – с 02:30 17 апреля до 01:30 18 апреля открыт доступ к записи оперы Джоакино Россини «Граф Ори». Малоизвестная в России, на мировых сценах опера «Граф Ори» частый гость. Граф Ори стремится овладеть графиней Рагондой, для чего переодевается то в святого отшельника, то в монахиню-паломницу. Это комическая опера без дополнительных сложностей и скрытых смыслов.Не только коронавирус: благотворительный фестиваль индии-музыки Closer in Crisis в поддержку людей, страдающих ментальными расстройствами, начнется 17 апреля в 03:00. Среди участников фестиваля – Чедвик Сток из американской индии-фолк-рок группы Dispatch, Тейлор Голдсмит, ведущий певец, гитарист и автор песен из Dawes, ирландский музыкант Фой Вэнс, и многие другие.Онлайн-университет Skillbox предлагает бесплатные лекции на разные темы. Так, с 14:00 до 15:30 фотограф Катя Туркина, которая снимает для Vogue, Numero, L’Officiel, Elle, Esquire, Dazed Digital, а также преподает в лондонском колледже моды ( London College of Fashion) в лекции «Фотограф на площадке: атмосфера и психология» расскажет, как работать с человеком во время фотосессии. Для участия в лекции нужна регистрация.Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы в 16:00 приглашает на лекцию «Моцарт, Сальери, Пушкин. Как все было на самом деле». Легенда об отравлении Моцарта — всего лишь легенда. Но какие на самом деле были отношения между Моцартом и Сальери, что знал об этом Пушкин и почему поверил в легенду? Попробуем в этом разобраться. Лекция бесплатная, но нужна предварительная регистрация.Пермская краевая филармония в 17:00 предлагает вспомнить восхитительные мелодии Ирландии и Шотландии – концерт коллектива Sity Pipes «Влюбленным в Ирландию» записан в феврале 2018 года. Особую изюминку выступлению придает то, что волынки здесь перекликались с органом. Завораживающие мелодии большого органа, энергичные ритмы ирландской и шотландской музыки с примесью хард-рока в исполнении двух волынок и двух барабанов – зрелище несравнимое и неописуемое!Александринка продолжает показ знаковых для театра постановок – в 19:00 начнется трансляция записи уличного представления «Петербург» Андрея Могучего. Спектакль игрался во дворе Михайловского замка (2005). Название этому уличному представлению дал известный роман Андрея Белого «Петербург». Основные сюжетные линии романа, а также мифы и легенды, издавна складывающиеся вокруг самого умышленного города в мире, создающие его неповторимую атмосферу, и составили художественную основу этого своеобразного мистериального действа.500 лет назад почти вся Москва умещалась внутри Китай-города, обнесенного красивой и мощной крепостной стеной. Она стала вторым после Кремля кольцом городской обороны. Экскурсовод проекта «Москва глазами инженера» Андрей Тутушкин в историческом путешествии «Взятие Китай-города» расскажет, кто и зачем построил Китайгородскую стену, почему она так называется, как ее использовали и что с ней стало, а также покажет, что сохранилось от грандиозного сооружения.Московский театр юного зрителя в 19:00 покажет последнюю часть трилогии «Жизнь прекрасна. По Чехову» - спектакль 2005 года «Скрипка Ротшильда». Перед тем как сыграть «Скрипку Ротшильда» в Москве, Кама Гинкас опробовал свой спектакль на американцах. Гробы, кругом гробы. На заднем плане большое дерево, которое тоже, кажется, принимает очертания гроба: ствол кое-где уже оструган, правильной формы. Да и главный герой Яков – гробовщик. Кама Гинкас поставил спектакль о самом страшном – о жизни, из которой сам человек вычеркнул смех и радость, нежность, закаты, и который на пороге смерти понял, как нелепо и страшно он жил. Единственное, что остается, – завещать драгоценную скрипку музыканту.Театр Вахтангова в 19:00 представит свой взгляд на пьесу Бомарше «Безумный день, или женитьба Фигаро». От классической постановки она отличается хотя бы тем, что оформление и костюмы не соответствуют времени написания комедии. Режиссер пытается представить эту историю через призму современности, живописуя нравы общества, поучает, развлекая.Театр «Ленком» в 19:00 представляет еще одну версию бессмертного чеховского шедевра «Вишневый сад».Документальный подкаст «Не перебивай» ( https://soundstream.media/playlist/ne-perebivay ) - это удивительные истории о людях и крутых поворотах жизни. Встречи и расставания, карьерные взлеты и поиск себя, невероятные совпадения и таинственные случайности… Каждый выпуск похож на кино, но вместо оператора картинку создаст ваша собственная фантазия.Липецкая государственная филармония в 19:00 начинает концерт Липецкого камерного хора «Блистательный Санкт-Петербург». Артисты представят музыку и поэзию северной столицы.Липецкий театр драмы имени Льва Толстого в 19:00 приглашает на спектакль «Дуэль» . Это сценическая версия самой крупной повести Чехова. В спектакле о столкновении двух человеческих характеров использовались минимум декораций.Дарвиновский музей предлагает лекции, экскурсии и обзоры коллекций . Здесь можно узнать, в каких природных условиях жили первые люди, когда и где появились одни из крупнейших динозавров — тираннозавры, каким был симбакубва, или большой лев из Африки - гигантский хищник, который жил на Земле примерно 22 миллиона лет назад.Группа «Сплин» выступит с онлайн-концертом в 19:00. Концерт в рамках проекта «Шоу ON!» пройдет на платформе онлайн-кинотеатра Okko. Музыканты исполнят культовые песни и новые треки в поддержку фанатов, которые остаются дома. Кроме того, участники рок-группы пообещали ответить на самые интересные вопросы в прямом эфире.Петербургский театр «Мастерская» продолжает акцию #ходитьнельзясмотреть – в 19:30 на сцене театра прогрессивная мелодрама «Космическая одиссея майора Пронина» - ироничная фантазия на тему внутрипрофессиональных отношений, творчества и любви. Когда Степан Николаевич Требунцов, провинциальный русский актёр, расстался с женой, в его жизни наступила какая-то странная полоса. Спасали только забавные сны и нереализованные мечты. В этом мире парадоксально сталкиваются мотивы «Гранатового браслета» А. Куприна и «Матрицы» братьев Вачовски.