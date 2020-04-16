Общество

53 минуты назад

Следственный комитет в Липецке создал специальную группу по борьбе с фейками о коронавирусе

9 814
#Фейк #коронавирус
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Следственный комитет в Липецке создал специальную группу по борьбе с фейками о коронавирусе

Тех, кто сеет панику, ждёт наказание до 7 лет лишения свободы.

Проверять факты распространения недостоверной информации о пандемии коронавируса в регионе будет специально созданная в следственном управлении СК России по Липецкой области рабочая группа.

Как сообщили в ведомстве, группа займется изучением так называемых «фейковых» новостей в СМИ, мессенджерах и т.д.

В следственном комитете напомнили, федеральным законом № 100-ФЗ от 1 апреля 2020 года внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, который дополнен специальными статьями, предусматривающими ответственность за противоправное поведение. Это статья 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» и статья 207.2 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия».

За публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 207.2 УК РФ), предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет. В новой редакции с ужесточением санкций изложена ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). В случае если  нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц,  ч. 3 ст. 236 УК РФ предусматривает уголовную ответственность и наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

9 814
#Фейк #коронавирус
1

Комментарии (9)

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4 минуты назад
Вам зарплату налогоплательщики не за эту работу платят!!!!!!!
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Перри Мейсон

5 минут назад
Город 48 опять набросился.. Пропагандоны такие пропагадоны)))
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Вася

9 минут назад
И давай бороться . Больше то проблем никаких нет .
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Перри Мейсон

9 минут назад
ты не им опять закатать рукава, Бута на 25 лет закрыли за разговор на кухне. В стране "победившей демократии")))
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Злодей

10 минут назад
Проголосуем за конституцию,проголосуем за обнуление сроков Путина, тем самым проголосуем за более нищенское существование . Ведь мы не живем а существуем при нынешней власти.
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Житель

14 минут назад
Группу с фейковой борьбой по корановирусу Или Фейковую группу по борьбе ?
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Кому то

32 минуты назад
Грустно в это время. Лучше бы деньги на медицину оптимизированную потратили, чем на обслуживание этого отдела.
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ты не им опять закатать рукава

35 минут назад
надо всех посадить в лагеря.. А теперь вспомните про Сралина - при нем тоже давали 10 лет за анекдот или за разговор на кухне - Черные фары у соседних ворот, люки, наручники, порванный рот. Сколько раз, покатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, где Родина. Еду я на родину, пусть кричат - уродина, а она нам нравится, Хоть и не красавица, к сволочи доверчива, ну, а к нам - тра-ля-ля-ля... Боже, сколько правды в глазах государственных шлюх! Боже, сколько веры в руках отставных палачей ! Ты не дай им опять закатать рукава, ты не дай им опять закатать рукава суетливых ночей.
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Да- да

41 минуту назад
Переживём и короновирус...
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