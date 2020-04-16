Следственный комитет в Липецке создал специальную группу по борьбе с фейками о коронавирусе

Тех, кто сеет панику, ждёт наказание до 7 лет лишения свободы.

Проверять факты распространения недостоверной информации о пандемии коронавируса в регионе будет специально созданная в следственном управлении СК России по Липецкой области рабочая группа.

Как сообщили в ведомстве, группа займется изучением так называемых «фейковых» новостей в СМИ, мессенджерах и т.д.

В следственном комитете напомнили, федеральным законом № 100-ФЗ от 1 апреля 2020 года внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, который дополнен специальными статьями, предусматривающими ответственность за противоправное поведение. Это статья 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» и статья 207.2 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия».

За публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 207.2 УК РФ), предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет. В новой редакции с ужесточением санкций изложена ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). В случае если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, ч. 3 ст. 236 УК РФ предусматривает уголовную ответственность и наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.