Хозяйка липецкой «пирамиды» проведет 15 лет за решеткой

Объем громкого уголовного дела о финансовом мошенничестве составил почти 800 томов, а обвинительного заключения – почти 300.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор по уголовному делу об организации финансовой пирамиды «Российская социальная программа» (РСП), сообщает пресс-служба Липецкого областного суда. Организаторов «пирамиды» привлекли к ответственности за мошенничество в особо крупных размерах.



Потерпевшими по делу были признаны 1 108 человек из 30 регионов России. В результате деятельности преступного сообщества потерпевшим нанесён ущерб в размере более 100 миллионов рублей. На скамье подсудимых первоначально оказались 24 человека. Однако в процессе рассмотрения дела в отношении четверых подсудимых дела были выделены в отдельное производство (одна женщина была объявлена в розыск, три женщины по медицинским показаниям в связи с беременностью не смогли принимать участие в данном процессе).



- Дело рассматривалось в составе трёх профессиональных судей Октябрьского районного суда Липецка. Его рассмотрение заняло примерно 1,5 года. Стоит отметить, что объем одних поступивших в суд материалов составил 760 томов. Обвинительное заключение по делу составило 299 томов. Приговор провозглашался в течение 8 рабочих дней в режиме видеоконференц-связи. Это связано с тем, что в судах Российской Федерации до 30 апреля 2020 года введён режим ограниченного посещения гражданами в условиях действия мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, - уточняет пресс-служба областного суда.



Основателем финансовой пирамиды выступила 50-летняя жительница Улан-Уде Татьяна Маслова. Схема мошенничества, которую ООО «РСП» назвали «альтернативой кредиту», заключалась следующем. Члены преступного сообщества предлагали приобрести имущество по пониженным процентным ставкам. «Клиентам» нужно было оплатить сразу 10% от стоимости покупки, а оставшуюся часть суммы вносить ежемесячно с рассрочкой. Однако в договорах, которые ООО «РСП» предлагало на подпись потерпевшим, содержались положения, позволяющие членам преступного сообщества оставлять приобретения (в большинстве случаев – автомобили, квартиры) у себя в собственности, а также присваивать сумму первоначального взноса.



Осуждённым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5,5 до 15 лет лишения свободы. Организатору преступного сообщества Татьяне Масловой назначено самое строгое наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 500 тысяч рублей.