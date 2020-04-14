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Отец и сын ограбили 23 дачи под Саратовом
В Саратовском районе по подозрению в серии дачных краж оперативники задержали двух местных жителей. Об этом сообщает издание Регион-64 со ссылкой на региональное ГУ МВД.
По данным ведомства, злоумышленники воровали в дачных домах на территориях двух СНТ села Александровка. По предварительным данным, на их счету - 23 кражи, добычей были еда и электроинструменты. При этом действовали воры «деликатно», стараясь нанести хозяевам дач «меньше вреда». Тайник с инструментом для взлома они оборудовали под железнодорожным мостом.
Задержанные – отец и 19-летний сын. Парень признался, что помогал отцу и не пытался его отговаривать.
У одного из дачников мужчины взломали деревянное окно на первом этаже и забрали лишь ящик со столовыми приборами – ничего ценного не нашли. Все потому, что имевший горький опыт мужчина вывозил все ценное до начала нового дачного сезона.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым может грозить до шести лет лишения свободы.
По данным ведомства, злоумышленники воровали в дачных домах на территориях двух СНТ села Александровка. По предварительным данным, на их счету - 23 кражи, добычей были еда и электроинструменты. При этом действовали воры «деликатно», стараясь нанести хозяевам дач «меньше вреда». Тайник с инструментом для взлома они оборудовали под железнодорожным мостом.
Задержанные – отец и 19-летний сын. Парень признался, что помогал отцу и не пытался его отговаривать.
У одного из дачников мужчины взломали деревянное окно на первом этаже и забрали лишь ящик со столовыми приборами – ничего ценного не нашли. Все потому, что имевший горький опыт мужчина вывозил все ценное до начала нового дачного сезона.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым может грозить до шести лет лишения свободы.