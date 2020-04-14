В России
вчера, 20:09
РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования
Отменятся 32 поезда дальнего следования
«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщает Коммерсант со ссылкой на сайт компании. Также будет временно сокращена периодичность движения 32 поездов.
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Решение об изменениях в расписании принимается в случае, если есть дублирующие поезда, или спрос составляет менее 25% от общего количества предложенных мест, уточнили в РЖД. Чтобы обеспечить непрерывное сообщение с малыми населенными пунктами, будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, которые идут по маршрутам отмененных.
5 апреля компания отменила последний остававшийся в российском расписании прямой международный пассажирский поезд №7/8 сообщением Москва — Брест.
Из-за ситуации с распространением коронавируса компания РЖД отменила также поезда между Калининградом и другими российскими городами, следующие транзитом через Белоруссию и Литву. Изменения затронули поезда №30/29 Калининград — Москва и №80/79 Калининград — Санкт-Петербург.
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Решение об изменениях в расписании принимается в случае, если есть дублирующие поезда, или спрос составляет менее 25% от общего количества предложенных мест, уточнили в РЖД. Чтобы обеспечить непрерывное сообщение с малыми населенными пунктами, будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, которые идут по маршрутам отмененных.
5 апреля компания отменила последний остававшийся в российском расписании прямой международный пассажирский поезд №7/8 сообщением Москва — Брест.
Из-за ситуации с распространением коронавируса компания РЖД отменила также поезда между Калининградом и другими российскими городами, следующие транзитом через Белоруссию и Литву. Изменения затронули поезда №30/29 Калининград — Москва и №80/79 Калининград — Санкт-Петербург.