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Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в посольстве
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.
Как сообщает газета Mail, невеста Ассанжа Стелла Моррис призвала суд выпустить его под залог по состоянию здоровья. По ее данным, в тюрьме, где содержат основателя WikiLeaks, один из заключенных скончался от коронавируса, сообщает ren.tv
Кроме того, она сообщила, что за время пребывания Ассанжа в посольстве у пары родилось двое детей.
Ранее суд отказался выпустить Ассанжа из тюрьмы из-за коронавируса, поскольку он нарушил правила условного освобождения и скрывался от правосудия.
Джулиан Ассанж был обвинен в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. Был задержан по запросу США в апреле 2019 года. Лондонский суд признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
В США Ассанжа обвиняют в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Если его вину признают, Ассанжу в США грозит порядка 175 лет тюрьмы.
В случае решения о выдаче его США юристы намерены оспаривать решение суда в Верховном суде Великобритании или Европейском суде по правам человека. Его защита опасается, что создатель WikiLeaks может совершить самоубийство, если будет выдан в США.
Кроме того, она сообщила, что за время пребывания Ассанжа в посольстве у пары родилось двое детей.
Ранее суд отказался выпустить Ассанжа из тюрьмы из-за коронавируса, поскольку он нарушил правила условного освобождения и скрывался от правосудия.
Джулиан Ассанж был обвинен в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. Был задержан по запросу США в апреле 2019 года. Лондонский суд признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
В США Ассанжа обвиняют в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Если его вину признают, Ассанжу в США грозит порядка 175 лет тюрьмы.
В случае решения о выдаче его США юристы намерены оспаривать решение суда в Верховном суде Великобритании или Европейском суде по правам человека. Его защита опасается, что создатель WikiLeaks может совершить самоубийство, если будет выдан в США.