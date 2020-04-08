Общество
сегодня, 17:06
Липчане жалуются на громко поющих соседей
22 1472
По единому номеру службы спасения «112» липчане продолжают сообщать о нарушениях режима всеобщей самоизоляции.
7 апреля в службу сообщили о работающем магазине строительных товаров, о неорганизованной торговле с лотков на улице Зои Космодемьянской, и даже о продающей продукты у Плехановского пассажа пожилой женщине.
Дважды через «112» вызывали полицию водители автобусов, в салон которых люди пытались войти без защитных масок. Не остались в долгу и пассажиры, пожаловавшись на водителя, работающего в маске, но без перчаток.
Кроме того, операторы управления ГО и ЧС приняли несколько возмущенных звонков от жильцов многоквартирных домов по поводу слишком громко распевавших днём песни соседей.
Недолго продлилось мирное сосуществование, отделённых от внешнего мира, супругов и сожителей. Снизившееся было число семейных конфликтов вновь выросло. На домашние скандалы по городскому номеру «112» полицию вызывают от 8 до 10 раз в сутки.
Дважды через «112» вызывали полицию водители автобусов, в салон которых люди пытались войти без защитных масок. Не остались в долгу и пассажиры, пожаловавшись на водителя, работающего в маске, но без перчаток.
Кроме того, операторы управления ГО и ЧС приняли несколько возмущенных звонков от жильцов многоквартирных домов по поводу слишком громко распевавших днём песни соседей.
Недолго продлилось мирное сосуществование, отделённых от внешнего мира, супругов и сожителей. Снизившееся было число семейных конфликтов вновь выросло. На домашние скандалы по городскому номеру «112» полицию вызывают от 8 до 10 раз в сутки.
22 1472
Галина
звоните сразу в полицию
УХ ТЫ
.....
ахаха
масяня
УХ ТЫ
Роман
ахаха
ВВ