Липчане жалуются на громко поющих соседей

По единому номеру службы спасения «112» липчане продолжают сообщать о нарушениях режима всеобщей самоизоляции.



7 апреля в службу сообщили о работающем магазине строительных товаров, о неорганизованной торговле с лотков на улице Зои Космодемьянской, и даже о продающей продукты у Плехановского пассажа пожилой женщине.



Дважды через «112» вызывали полицию водители автобусов, в салон которых люди пытались войти без защитных масок. Не остались в долгу и пассажиры, пожаловавшись на водителя, работающего в маске, но без перчаток.



Кроме того, операторы управления ГО и ЧС приняли несколько возмущенных звонков от жильцов многоквартирных домов по поводу слишком громко распевавших днём песни соседей.



Недолго продлилось мирное сосуществование, отделённых от внешнего мира, супругов и сожителей. Снизившееся было число семейных конфликтов вновь выросло. На домашние скандалы по городскому номеру «112» полицию вызывают от 8 до 10 раз в сутки.

