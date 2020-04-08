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Липчане жалуются на громко поющих соседей

22 1472
#самоизоляция
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Липчане жалуются на громко поющих соседей

По единому номеру службы спасения «112» липчане продолжают сообщать о нарушениях режима всеобщей самоизоляции. 

7 апреля в службу сообщили о работающем магазине строительных товаров, о неорганизованной торговле с лотков на улице Зои Космодемьянской, и даже о продающей продукты у Плехановского пассажа пожилой женщине.

Дважды через «112» вызывали полицию водители автобусов, в салон которых люди пытались войти без защитных масок. Не остались в долгу и пассажиры, пожаловавшись на водителя, работающего в маске, но без перчаток.

Кроме того, операторы управления ГО и ЧС приняли несколько возмущенных звонков от жильцов многоквартирных домов по поводу слишком громко распевавших днём песни соседей.  

Недолго продлилось мирное сосуществование, отделённых от внешнего мира, супругов и сожителей. Снизившееся было число семейных конфликтов вновь выросло. На домашние скандалы по городскому номеру «112» полицию вызывают от 8 до 10 раз в сутки.
22 1472
#самоизоляция
1

Комментарии (22)

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Галина

1 минуту назад
Если поют соседи... то слава Богу - живы... Берите с них пример и пойте на здоровье... когда поешь легкие развиваются, и вы никогда не заболеете воспалением легких от застоя... Пойте липчане... пойте и по немногу пейте... но с умом... не ради пьянства, а ради дезинфекции организма!!!
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звоните сразу в полицию

2 минуты назад
....., Не стукачей, а граждан с активной гражданской позицией !
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УХ ТЫ

20 минут назад
ахаха, а почему сразу незаконная? Они плитку в санузле отбивают.
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.....

24 минуты назад
Липецк город стукачей!!!!!
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ахаха

28 минут назад
УХ ТЫ, незаконная перепланировка, изменения конструкций даже не металлических тебе же по носу и е б а нет
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масяня

29 минут назад
А у нас на проспекте Победы целыми днями шумные работы ведут. Пусть прекратят, МЕШАЮТ!!!!! И МАШИНЫ ПУСТЬ НЕ ЕЗДЯТ, И ЛЮДИ ПУСТЬ НЕ ХОДЯТ!!!! МЕШАЮЮЮЮЮТ!!!
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УХ ТЫ

31 минуту назад
"распевавших днём песни соседей. " А у нас дрель работает! И что? Надо тоже полицию вызывать? Если им шумно, пусть в деревню едут. Хотя там тоже то петухи кукарекают, то собаки лают.
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Роман

33 минуты назад
Соседей на каторгу по доносу, комерсов стройтоваров туда же что б непьющие не смогли делать ремонт забухали и порезали остальную половину. Да здравствует пенсионная реформа! Ждем новую конституцию!
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ахаха

40 минут назад
Тут палка о двух концах., нет просто в Рязани палки надо было бабам вставлять
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ВВ

47 минут назад
"И петь буду и плясать буду. А смерть придёт помирать буду..." Русская народная..
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