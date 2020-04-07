Управляющую компанию терроризируют фейками

В подъездах трех многоквартирных домов рассыпали хлорку и от имени УК предложили жильцам самим провести дезинфекцию.

В редакцию сайта GOROD48 обратилась заместитель директора по правовым вопросам управляющей компании ООО «Наш дом – Липецк» Наталья Зубова со своей бедой – кто-то пытается дискредитировать деятельность организации.



- С 6 по 7 апреля неизвестные нам люди расклеили в подъездах обслуживаемых нами домов объявления провокационного содержания, - рассказала Наталья Зубова. - Эти листовки мы нашли в доме №4 по улице Бунина и домах №№103 и 105 по улице Московской. А в 103-м доме во всех подъездах была еще и рассыпана хлорная известь. Объявления являются фейком и создают ситуацию опасную для жизни и здоровья населения. Поэтому мы написали заявление в соответствующие органы.



В объявлениях жильцам от имени управляющей компании предлагают самим заниматься дезинфекцией подъездов с помощью оставленных таблеток хлоргексидина.



«Мы этого не делали и делать не будем. Детские площадки не убирали и убирать не собираемся. Ваши дети гуляют, выходите и убирайте. Жалуйтесь куда хотите, нам ничего не будет за это. Не вздумайте задерживать оплату за содержание жилья. ООО «Наш дом – Липецк», - написано в объявлении.



- Наша компания, у которой в управлении находятся 66 многоквартирных дома, не собирается отказываться от своих обязательств, - возмущается Наталья Зубова. – Кому нужно вводить жильцов в заблуждение, нам не известно. Раньше уже бывали подобные случаи. Но сегодняшняя обстановка не позволяет нам оставить эту выходку без внимания.



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области в свою очередь сообщили, что пока что по данному факту заявлений не поступало.

