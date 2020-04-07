Общество

53 минуты назад

Управляющую компанию терроризируют фейками

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#УК #фейк
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Управляющую компанию терроризируют фейками

В подъездах трех многоквартирных домов рассыпали хлорку и от имени УК предложили жильцам самим провести дезинфекцию.

В редакцию сайта GOROD48 обратилась заместитель директора по правовым вопросам управляющей компании ООО «Наш дом – Липецк» Наталья Зубова со своей бедой – кто-то пытается дискредитировать деятельность организации.

- С 6 по 7 апреля  неизвестные нам люди расклеили в подъездах обслуживаемых нами домов объявления провокационного содержания, - рассказала Наталья Зубова. - Эти листовки мы нашли в доме №4 по улице Бунина и домах №№103 и 105 по  улице Московской. А в 103-м доме во всех подъездах была еще и рассыпана хлорная известь. Объявления являются фейком и  создают ситуацию  опасную для жизни и здоровья населения. Поэтому мы написали заявление в соответствующие органы.

В объявлениях жильцам от имени управляющей компании предлагают самим заниматься дезинфекцией подъездов с помощью оставленных таблеток хлоргексидина.

«Мы этого не делали и делать не будем. Детские площадки не убирали и убирать не собираемся. Ваши дети гуляют, выходите и убирайте. Жалуйтесь куда хотите, нам ничего не будет за это. Не вздумайте задерживать оплату за содержание жилья. ООО «Наш дом – Липецк», - написано в объявлении.

- Наша компания, у которой в управлении находятся 66 многоквартирных дома, не собирается отказываться от своих обязательств, - возмущается Наталья Зубова. – Кому нужно вводить жильцов в заблуждение, нам не известно. Раньше уже бывали подобные случаи. Но сегодняшняя обстановка не позволяет нам оставить эту выходку без внимания. 

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области в свою очередь сообщили, что пока что по данному факту заявлений не поступало.
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10 1398
#УК #фейк
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Комментарии (10)

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голос народа

3 минуты назад
санитар леса, все верно ведь ни кому и дела нет до уборщиц. Бедные бабульки как в ж..у ужаленые бегают по подъездам
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Фауст

6 минут назад
А в чём тут фейк то?!
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санитар леса

9 минут назад
Вообще то ДИЗИНФИЦИРОВАТЬ ДОМА ДОЛЖНА САНЭПИДСТАНЦИЯ а не уборщица. И хлорка не ПОМОГАЕТ ИЗБАВЛЕНИЮ ОТ КОРОНАВИРУСА. Максимум это убойная вонь на весь подъезд. И ни какой пользы. Но мы же и хлорке рады. А уборщицам доплата будет за работу эту. ??? Хоть кто то поинтерисовался им толи убирать то ли мыть то ли с хлоркой бегать.
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Жители думаем,

13 минут назад
Думаем, что это сделали люди из УК. Они никогда ничего не делали, сейчас их заставляют. Вот они и бесятся
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Житель

15 минут назад
Согласна с этим "фейком" на 100%.Ничего,ничего не хотят делать. Заявки полностью игнорируют, подъезд убрали только после того как обртились в жилищную инспекцию, но о ежедневной дезинфекции конечно же и речи не может быть. Приходиться своими силами дезинфицировать подъезд. Хуже УК сложно найти.
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Комфорт Л

17 минут назад
Р-н Опытной станции, забытый край, подъезды не убираются, -у нас уборщиц не хватаетодна на 6 домов, Так это не наши проблемы.
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Люди

27 минут назад
Ничего не убирают, ничего не дезинфицируют у нас
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Знайка

31 минуту назад
Они работников кидают,плохая компания
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Вован настоящий

33 минуты назад
Хек, есть ложь и обман. Но нам ведь ФЕЙКИ подавай!!!
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Хек

40 минут назад
Русских слов нету,фейки какие то?
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