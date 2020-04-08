Общество

11 минут назад

Центральный пляж хотят сделать на европейский манер

2 205
#благоустройство
Центральный пляж хотят сделать на европейский манер

А Зеленый остров должен стать основной фестивальной площадкой Липецка.

Глава администрации Липецка через Instagram рассказала о тех переменах, которые происходят с Центральным пляжем и Зеленым островом. У мэрии большие планы на эту территорию. Так, Зеленый остров хотят сделать основной фестивальной площадкой в Липецке, а Центральный пляж - насытить сервисом по примеру европейских курортов. Евгения Уваркина надеется, что бизнес откликнется на эту перспективу.

- ⠀Год назад на Зеленом острове убрали старые деревья. Сейчас их остатки измельчены, щепа пойдёт на отсыпку острова. Внизу будет глина, а сверху - белый песок. По периметру в целях безопасности планируется установить ограждение, а также смонтировать освещение и сделать дорожки со шлаковым основанием. Пока говорить о том, как будет выглядеть полностью благоустроенный остров, рано. Но здесь точно будет фестивальная зона, потому что сегодня у Липецка, к сожалению, нет такой площадки. Понтонный мост к острову уже готов. Он будет пешеходным, но с выделенной полосой для проезда спецтехники, - уточнила Евгения Уваркина будущее островка. – Зеленый остров благоустраиваем при поддержке НЛМК.



В этом году не останется без внимания и Центральный пляж. Там пройдет большая уборка, обновят песок, заменят опоры освещения и установят новые кабинки для переодевания. К пляжу хотят благоустроить подъезды и пешеходные дорожки, в том числе со стороны Нижнего парка. До пляжа хотят пустить общественный транспорт.

- Будет здорово, если этот проект окажется привлекательным для бизнеса и здесь появятся кафе, зонтики и шезлонги, - уверена Евгения Уваркина.


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#благоустройство

Комментарии (2)

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Калдырь

4 минуты назад
Ну стройте же скорей, мы там с дружбанами будем фестивалить. Да и не забудьте поставить там один ларек чтобы там наш друг Ашот чудодейственные напитки смог продавать.
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MASOK.NET

7 минут назад
Надо полностью закрывать город и не впускать легковой транспорт и автобусы. Иначе так и будут поступать заражённые из других городов (особенно из Москвы). Так мы будем год боротся с эпидемией. А если закрыть город то эпидемию можно победить за месяц
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