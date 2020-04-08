Центральный пляж хотят сделать на европейский манер

А Зеленый остров должен стать основной фестивальной площадкой Липецка.

Глава администрации Липецка через Instagram рассказала о тех переменах, которые происходят с Центральным пляжем и Зеленым островом. У мэрии большие планы на эту территорию. Так, Зеленый остров хотят сделать основной фестивальной площадкой в Липецке, а Центральный пляж - насытить сервисом по примеру европейских курортов. Евгения Уваркина надеется, что бизнес откликнется на эту перспективу.- ⠀Год назад на Зеленом острове убрали старые деревья. Сейчас их остатки измельчены, щепа пойдёт на отсыпку острова. Внизу будет глина, а сверху - белый песок. По периметру в целях безопасности планируется установить ограждение, а также смонтировать освещение и сделать дорожки со шлаковым основанием. Пока говорить о том, как будет выглядеть полностью благоустроенный остров, рано. Но здесь точно будет фестивальная зона, потому что сегодня у Липецка, к сожалению, нет такой площадки. Понтонный мост к острову уже готов. Он будет пешеходным, но с выделенной полосой для проезда спецтехники, - уточнила Евгения Уваркина будущее островка. – Зеленый остров благоустраиваем при поддержке НЛМК.В этом году не останется без внимания и Центральный пляж. Там пройдет большая уборка, обновят песок, заменят опоры освещения и установят новые кабинки для переодевания. К пляжу хотят благоустроить подъезды и пешеходные дорожки, в том числе со стороны Нижнего парка. До пляжа хотят пустить общественный транспорт.- Будет здорово, если этот проект окажется привлекательным для бизнеса и здесь появятся кафе, зонтики и шезлонги, - уверена Евгения Уваркина.