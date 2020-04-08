В Липецке 20-летний водитель скутера сбил пенсионера и скрылся с места аварии

Пенсионер получил серьезные травмы.

5 апреля в Липецке на проспекте Победы у дома №18 водитель скутера сбил 66-летнего мужчину и оставил место совершения дорожно-транспортного происшествия.и скрылся с места аварии. Пенсионер получил серьезные травмы.



Полицейские сумели отыскать 20-летнего скутериста.



Как сообщает пресс-служба областного УМВД РФ по Липецкой области, организовано проведение доследственной проверки.



- По окончанию проверки действиям участников данного дорожно-транспортного происшествия будет дана юридическая оценка и принято законное и обоснованное решение, - рассказали в областном управлении МВД.



