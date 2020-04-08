Общество

37 минут назад

В Липецке 20-летний водитель скутера сбил пенсионера и скрылся с места аварии

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#Авария #ДТП
В Липецке 20-летний водитель скутера сбил пенсионера и скрылся с места аварии

Пенсионер получил серьезные травмы.

5 апреля в Липецке на проспекте Победы у дома №18 водитель скутера сбил 66-летнего мужчину и оставил место совершения дорожно-транспортного происшествия.и скрылся с места аварии. Пенсионер получил серьезные травмы.

Полицейские сумели отыскать 20-летнего скутериста.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД РФ по Липецкой области, организовано проведение доследственной проверки.

- По окончанию проверки действиям участников данного дорожно-транспортного происшествия будет дана юридическая оценка и принято законное и обоснованное решение, - рассказали в областном управлении МВД.

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#Авария #ДТП

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