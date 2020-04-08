Сельский житель вытащил из банкомата деньги жительницы Грязей

38-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже 7900 рублей. Деньги у нее похитили в одном из магазинов Грязей, в котором она воспользовалась банкоматом.

- Женщина вносила на банковский счет 7900 рублей, а одну тысячу банкомат не принял, и она решила поменять купюру у продавцов магазина, не завершив операцию. Этим воспользовался мужчина, который нажал кнопку «отмена», 7900 рулей вернулись в лоток для внесения денежных средств, - рассказали в пресс-службе областного МВД.



В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 27-летнего жителя одного из сел Грязинского района.В содеянном мужчина признался и раскаялся и вернул пострадавшей деньги.



Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.



