Происшествия

сегодня, 09:31

В Ельце сгорел заброшенный дом

316
#пожар

Пожар случился на улице Пушкина.

Вчера днем на улице Пушкина в Ельце произошел пожар. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в Ельце загорелся бесхозный дом. Тушением пожара занимались спасатели четырех отделений пожарных частей.



 - Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается, пострадавших нет, - уточнили в ГУ МЧС по Липецкой области.
316
#пожар

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