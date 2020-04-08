В Ельце сгорел заброшенный дом

Пожар случился на улице Пушкина.

Вчера днем на улице Пушкина в Ельце произошел пожар. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в Ельце загорелся бесхозный дом. Тушением пожара занимались спасатели четырех отделений пожарных частей.- Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается, пострадавших нет, - уточнили в ГУ МЧС по Липецкой области.