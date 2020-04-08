Общество

вчера, 22:54

Мошенники навязывают горожанам брошюры о COVID-19, запугивая штрафами

4 600
#коронавирус #мошенничество
Мошенники навязывают горожанам брошюры о COVID-19, запугивая штрафами

Аферисты представляются сотрудниками Роспотребнадзора

Управление Федеральной службы Роспотребнадзора информирует липчан о новых видах мошенничества.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, по информации одной из подведомственных организаций, неизвестные лица, представляясь сотрудниками санитарной службы, предлагают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобрести брошюры с информацией о профилактике «Коронавирус COVID-19», при отказе от покупки угрожают применением административных мер воздействия.

О случаях мошенничества необходимо незамедлительно направлять информацию в правоохранительные органы и Роспотребнадзор.

Участившиеся случаи мошеннических действий направлены не только на незаконное получение денежных средств, но и на подрыв авторитета государственных органов исполнительной власти, содержат признаки уголовно-наказуемых деяний.

4 600
#коронавирус #мошенничество

Комментарии (4)

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Danilo

20 минут назад
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
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Приказ 66

35 минут назад
После приведения Приказа 66 в действие почти все джедаи были убиты, а большинство выживших погибли во время последовавшего затем Великого истребления джедаев.
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Приказ 66

37 минут назад
Участившиеся случаи мошеннических действий направлены не только на незаконное получение денежных средств, но и на подрыв авторитета государственных органов исполнительной власти,
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Тимофей

43 минуты назад
Родное, мое,или нах,я сам разберусь.
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