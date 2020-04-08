Общество
вчера, 22:54
Мошенники навязывают горожанам брошюры о COVID-19, запугивая штрафами
Аферисты представляются сотрудниками Роспотребнадзора
Управление Федеральной службы Роспотребнадзора информирует липчан о новых видах мошенничества.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, по информации одной из подведомственных организаций, неизвестные лица, представляясь сотрудниками санитарной службы, предлагают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобрести брошюры с информацией о профилактике «Коронавирус COVID-19», при отказе от покупки угрожают применением административных мер воздействия.
О случаях мошенничества необходимо незамедлительно направлять информацию в правоохранительные органы и Роспотребнадзор.
Участившиеся случаи мошеннических действий направлены не только на незаконное получение денежных средств, но и на подрыв авторитета государственных органов исполнительной власти, содержат признаки уголовно-наказуемых деяний.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, по информации одной из подведомственных организаций, неизвестные лица, представляясь сотрудниками санитарной службы, предлагают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобрести брошюры с информацией о профилактике «Коронавирус COVID-19», при отказе от покупки угрожают применением административных мер воздействия.
О случаях мошенничества необходимо незамедлительно направлять информацию в правоохранительные органы и Роспотребнадзор.
Участившиеся случаи мошеннических действий направлены не только на незаконное получение денежных средств, но и на подрыв авторитета государственных органов исполнительной власти, содержат признаки уголовно-наказуемых деяний.
Danilo
Приказ 66
Приказ 66
Тимофей