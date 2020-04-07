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Поставщики предупредили о росте цен до 20%

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#цены
Поставщики предупредили о росте цен до 20%

Ожидается, что подорожают кофе, чай, специи, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыба.

Поставщики предупредили о росте цен до 20% 

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%. Об этом «Известиям» сообщили в «Руспродсоюзе». 

О готовящемся повышении цен поставщики уже уведомили торговые сети, ситуация может измениться в ближайшие 14 дней. 

Ожидается, что подорожают кофе, чай, специи, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыба — товары, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний и ограничений, с которыми бизнес столкнулся из-за коронавируса. 

По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, производители предложили ритейлерам увеличивать цены не резко, а постепенно, в два этапа. Предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а значит, не могут быть оценены как спекулятивные. 

При этом, как сообщили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), сами торговые сети стремятся сдерживать подорожание товаров. Основой для принятия решений является обоснованность запроса, например рост цен на топливо или валютный курс. 

Однако если все поставщики уведомляют о пересмотре цен, то сети вынуждены их поднимать, отметил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. В данном случае на процесс будет влиять соотношение спроса и предложения. 
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#цены

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