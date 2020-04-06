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12 минут назад
В Москве родители на ночь оставили ребенка в коляске у подъезда
Забытого в коляске младенца обнаружил мужчина
Столичные следователи проверят информацию из СМИ о младенце, которого родители оставили на улице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Сотрудники полиции задержали мать младенца, брошенного на всю ночь у подъезда жилого дома в «новой Москве». Инцидент произошел 3 апреля. Грудного мальчика, забытого в коляске у подъезда, обнаружил один из жильцов. Он же и вызвал на место происшествия полицию. Инспекторы оперативно установили, что 26-летняя мать ребенка проживает в этом же доме вместе с сожителем и еще одним своим ребенком.
В полиции выяснили, что женщина накануне вместе со своим сожителем распивала спиртное у подъезда дома, после чего отправила мужчину гулять с ребенком, а сама ушла домой. Мужчина не вернулся, а коляска с ребенком осталась у подъезда. Ситуация находится на контроле органов опеки.
Ребенка осмотрели врачи, его здоровью ничего не угрожает. Полицейские установили личность матери ребёнка. Ей оказалась 26-летняя приезжая, которая снимала квартиру в этом же подъезде, где проживала вместе с трёхлетним сыном, сожителем и их совместным ребёнком, которому чуть больше месяца.
Сотрудники полиции задержали мать младенца, брошенного на всю ночь у подъезда жилого дома в «новой Москве». Инцидент произошел 3 апреля. Грудного мальчика, забытого в коляске у подъезда, обнаружил один из жильцов. Он же и вызвал на место происшествия полицию. Инспекторы оперативно установили, что 26-летняя мать ребенка проживает в этом же доме вместе с сожителем и еще одним своим ребенком.
В полиции выяснили, что женщина накануне вместе со своим сожителем распивала спиртное у подъезда дома, после чего отправила мужчину гулять с ребенком, а сама ушла домой. Мужчина не вернулся, а коляска с ребенком осталась у подъезда. Ситуация находится на контроле органов опеки.
Ребенка осмотрели врачи, его здоровью ничего не угрожает. Полицейские установили личность матери ребёнка. Ей оказалась 26-летняя приезжая, которая снимала квартиру в этом же подъезде, где проживала вместе с трёхлетним сыном, сожителем и их совместным ребёнком, которому чуть больше месяца.