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сегодня, 14:20

В России ограничили наценки на медицинские маски

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В России ограничили наценки на медицинские маски
Правительство России вводит ограничения на оптовую и розничную продажу некоторых медицинских изделий, в том числе масок. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Теперь продавать маски, респираторы и перчатки могут только компании с фармацевтической лицензией.

Кроме того, на каждом этапе продаж цена на эти медицинские изделия может повышаться не более чем на 10 процентов. Наценка не должна превышать 10 копеек за единицу товара.

Руководители регионов должны в течение трех дней сообщить о запасах этих товаров, а также о потребности в них. Неисполнение соответствующего поручения является нарушением ограничительных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических, и влечет за собой ответственность, говорится в документе.


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