Общество
50 минут назад
Проспект Победы: первые бордюры, ожидание окончания отопительного сезона
Подрядная организация ООО «Руслан-1» продолжает второй этап реконструкции проспекта Победы в Липецке.
На примыкании к проезжей части в сторону улицы Неделина слой за слоем снимается старый асфальт.
С четной стороны проспекта у проезжей части подготовлены бордюрные камни, вдоль утрамбованного щебня перемещаются люди с измерительной техникой.
- Сегодня можем начать укладывать первые бордюры, - рассказал один из рабочих. - Ждем бетон.
По нечетной стороне проспекта демонтируется старые бордюры, продолжается укладка бетонных колец канализации.
В некоторых траншеях можно рассмотреть стратиграфию слоев дороги - где-то видно даже бетонное основание под асфальтом.
На участке от перекрестка с улицей Юных Натуралистов до перекрестка с улицей Доватора в основном подготавливают примыкающие к будущей проезжей части участки и доделывают «крайние полосы».
Сама дорога засыпана шлаком и песком.
На следующем участке в сторону улицы Механизаторов рабочие уже засыпают траншею канализации песком.
Поверх проходят специальным инструментом, который его трамбует.
От улицы механизаторов до Кольцевой сейчас активно работают ресурсники.
С одной стороны уже откопана шахта, в которой лежат трубы «Квадры».
Подрядчики ждут окончания отопительного сезона, чтобы переключиться с этой магистрали на новую, которую проложили большей частью за пределами проезжей части.
После этого старые трубы демонтируют вместе с бетонным саркофагом.
С другой стороны практически одновременно механизаторы копает траншею под трубу АО «ЛГЭК», а другие рабочие занимаются сваркой фрагментов будущей сети.
- Процесс не самый быстрый, - рассказал один из рабочих. - Сначала стыки двух труб нагреваются под давлением, потом под контролем идет процесс остывания. Всего с перемещением оборудования, выполнением всех технических циклов на спайку двух фрагментов уходит около часа.
Зачётно
Воронин