Общество

50 минут назад

Проспект Победы: первые бордюры, ожидание окончания отопительного сезона

2 517
#проспект Победы #реконструкция
Проспект Победы: первые бордюры, ожидание окончания отопительного сезона

Подрядная организация ООО «Руслан-1» продолжает второй этап реконструкции проспекта Победы в Липецке.

IMG_1466.jpg

IMG_1469.jpg

На примыкании к проезжей части в сторону улицы Неделина слой за слоем снимается старый асфальт. 

IMG_1467.jpg

С четной стороны проспекта у проезжей части подготовлены бордюрные камни, вдоль утрамбованного щебня перемещаются люди с измерительной техникой.

IMG_1471.jpg

- Сегодня можем начать укладывать первые бордюры, - рассказал один из рабочих. - Ждем бетон.

IMG_1472.jpg

IMG_1473.jpg

IMG_1478.jpg

По нечетной стороне проспекта демонтируется старые бордюры, продолжается укладка бетонных колец канализации.

IMG_1481.jpg

IMG_1480.jpg

В некоторых траншеях можно рассмотреть стратиграфию слоев дороги - где-то видно даже бетонное основание под асфальтом.

IMG_1482.jpg

IMG_1486.jpg

IMG_1491.jpg

На участке от перекрестка с улицей Юных Натуралистов до перекрестка с улицей Доватора в основном подготавливают примыкающие к будущей проезжей части участки и доделывают «крайние полосы».

IMG_1487.jpg

Сама дорога засыпана шлаком и песком.

IMG_1488.jpg

На следующем участке в сторону улицы Механизаторов рабочие уже засыпают траншею канализации песком.

IMG_1494.jpg

IMG_1493.jpg

IMG_1495.jpg

Поверх проходят специальным инструментом, который его трамбует. 

IMG_1497.jpg

От улицы механизаторов до Кольцевой сейчас активно работают ресурсники.

IMG_1503.jpg

С одной стороны уже откопана шахта, в которой лежат трубы «Квадры».

IMG_1511.jpg

Подрядчики ждут окончания отопительного сезона, чтобы переключиться с этой магистрали на новую, которую проложили большей частью за пределами проезжей части.

IMG_1514.jpg

После этого старые трубы демонтируют вместе с бетонным саркофагом.

IMG_1507.jpg

С другой стороны практически одновременно механизаторы копает траншею под трубу АО «ЛГЭК», а другие рабочие занимаются сваркой фрагментов будущей сети.

IMG_1500.jpg

- Процесс не самый быстрый, - рассказал один из рабочих. - Сначала стыки двух труб нагреваются под давлением, потом под контролем идет процесс остывания. Всего с перемещением оборудования, выполнением всех технических циклов на спайку двух фрагментов уходит около часа.

IMG_1505.jpg

IMG_1512.jpg
2 517
#проспект Победы #реконструкция

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Зачётно

12 минут назад
подгадили жителям, живущим вдоль пр. Победы. Теперь от шума и загазованности они чаще будут болеть онкозаболеваниями. Главное никто их об этом и не просил - расширять проспект. Но бабло освоить надо было, а на жителей поевать
ответить

Воронин

13 минут назад
Край покрытия изуродовали экскаватором, а надо было обрезать резчиком. А снимок с уплотнённым шлаком вызывает смех- его ещё катать и катать, а затем клинцевать. Работу по увлажнению шлака ( при укатке ) не видно и т.д. ХОТЯ ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЁ.
ответить

Еще в рубрике

Каким видят липецкий участок «Великой Русской Стены» историки и краеведы
#Белгородская засечная черта
12
Каким видят липецкий участок «Великой Русской Стены» историки и краеведы

сегодня, 12:54

Общество
Кому предоставят кредитные каникулы, а кому – нет
#Кредиты #кредитные каникулы
8
Кому предоставят кредитные каникулы, а кому – нет

сегодня, 12:14

Общество
В неделю липчане покупают столько антисептиков, сколько ранее за год
#коронавирус
15
В неделю липчане покупают столько антисептиков, сколько ранее за год

сегодня, 12:12

Общество
В Чаплыгинском районе новый прокурор
#прокуратура #кадры
12
В Чаплыгинском районе новый прокурор

сегодня, 11:42

Общество
Примите участие в вебинаре – АТП как способ снижения коммунальных платежей
#фкр
Примите участие в вебинаре – АТП как способ снижения коммунальных платежей

сегодня, 11:30

Общество
В киоске на остановке нашли непонятное спиртное
#алкоголь #торговля #штраф
38
В киоске на остановке нашли непонятное спиртное

сегодня, 11:21

Общество