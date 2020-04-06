Проспект Победы: первые бордюры, ожидание окончания отопительного сезона

Подрядная организация ООО «Руслан-1» продолжает второй этап реконструкции проспекта Победы в Липецке.

На примыкании к проезжей части в сторону улицы Неделина слой за слоем снимается старый асфальт.С четной стороны проспекта у проезжей части подготовлены бордюрные камни, вдоль утрамбованного щебня перемещаются люди с измерительной техникой.- Сегодня можем начать укладывать первые бордюры, - рассказал один из рабочих. - Ждем бетон.По нечетной стороне проспекта демонтируется старые бордюры, продолжается укладка бетонных колец канализации.В некоторых траншеях можно рассмотреть стратиграфию слоев дороги - где-то видно даже бетонное основание под асфальтом.На участке от перекрестка с улицей Юных Натуралистов до перекрестка с улицей Доватора в основном подготавливают примыкающие к будущей проезжей части участки и доделывают «крайние полосы».Сама дорога засыпана шлаком и песком.На следующем участке в сторону улицы Механизаторов рабочие уже засыпают траншею канализации песком.Поверх проходят специальным инструментом, который его трамбует.От улицы механизаторов до Кольцевой сейчас активно работают ресурсники.С одной стороны уже откопана шахта, в которой лежат трубы «Квадры».Подрядчики ждут окончания отопительного сезона, чтобы переключиться с этой магистрали на новую, которую проложили большей частью за пределами проезжей части.После этого старые трубы демонтируют вместе с бетонным саркофагом.С другой стороны практически одновременно механизаторы копает траншею под трубу АО «ЛГЭК», а другие рабочие занимаются сваркой фрагментов будущей сети.- Процесс не самый быстрый, - рассказал один из рабочих. - Сначала стыки двух труб нагреваются под давлением, потом под контролем идет процесс остывания. Всего с перемещением оборудования, выполнением всех технических циклов на спайку двух фрагментов уходит около часа.