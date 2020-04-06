Общество
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Каким видят липецкий участок «Великой Русской Стены» историки и краеведы
От сохранения «татарского вала» до экотроп
Как сообщал GOROD48, в конце прошлой недели президент России дал поручение Правительству подготовить предложения по воссозданию объектов культурного наследия связанного с Белгородской засечной чертой.
Этот вопрос поставил перед президентом России во время его визита в Усмань липецкий историк и археолог Александр Бессуднов. Вопрос липецкого историка буквально взбудоражил СМИ не только России, но и зарубежья, благодаря тому, что Александр Бессуднов в обращении к Путину провел аналогию с Великой китайской стеной. И планету облетела весть о том, что «Россия намерена отгородиться ото всех стеной». На самом деле речь идет о воссоздании, музеефицировании и брендировании участков белгородской засечной черты, которая никогда стеной не была. Это комплекс лесных засек, земляных валов и рвов, деревянных крепостей и «сторожек» ограждающих в XVII веке Русь от набегов кочевников, в первую очередь крымских татар.
- Я рад, что президент услышал и поддержал идею, но, даже при таком благоприятном исходе, мы все должны понимать, что «скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается», - поделился с GOROD48 Александр Бессуднов. – Пока еще неизвестно, как и кем будет исполняться поручение президента в Липецкой области из-за карантина. Но к делу должны будут подключиться все, от губернатора или его заместителей, до экологов. Это, я думаю, управления - культуры, охраны культурного наследия, экологии и природных ресурсов, земельных отношений и многие другие. Дело в том, что Белгородская засечная черта, это не только история, но и экология, реки, по которым она пролегала, и леса, с их флорой и фауной. Но это замечательно! Мое видение воссоздания, как ее окрестили в СМИ - Великой Русской Стены, это и археология, ведь надо продолжать проводить по местам ее прохождения дальнейшие археологические исследования, и изучать флору и фауну по местам ее прохождения, и создавать будущие маршруты, в том числе экологического направления. Я думаю, что в туристический маршрут Белгородской черты можно включать все популярные уже туристические объекты Липецкой области, уже созданные, и открывать новые. Что у нас непосредственно от Белгородской черты осталось? Участки так называемого татарского вала в Усманском районе, которые надо беречь, не давать разрушаться, музеефицировать и дальше изучать. К сожалению, ничего не осталось от крепости Добрый, Белоколодска нет как такового вообще, лишь географическая привязка к селу Пады. На месте города-крепости Демшинск – село Никольское Усманского района. Целы населенные пункты Романово (Ленино) и Сокольск (участок в районе Сокола), но от крепостей ничего, естественно и не могло остаться за 300 с лишним лет. Но, как-то можно отметить те места и включить их в маршрут. На Соколе, конечно, в месте, где стояла крепость, показать никому нечего, там застроено буквально все, но там есть остров – Сокольский пляж. Красивейшее место! Он напротив бывшей Сокольской крепости. И он может войти как экологический участок в туристический маршрут будущей воссозданной Белгородской засечной черты. Может быть после обустройства Зеленого острова муниципалитет займется Сокольским островом?
Липецкий краевед Александр Клоков предлагает отметить специальными знаками места, где стояли когда-то крепости Белгородской засечной черты.
- В Добром, в Ленино-Романово, в Падах, знаки будут уместны. А на Соколе так вообще можно на въезде с переулка Ермака на улицу Демьяна Бедного установить символические въездные ворота. Именно там и были ворота Сокольской крепости! – говорит Александр Клоков.
План Сокольской крепости
К слову, Александр Клоков уже не один год предлагает установить знак на месте Петровской судостроительной верфи, на которой изготовлялись так называемые «Донские отпуска», для Азовских походов Петра I. Верфь располагалась как раз за рекой Воронеж напротив города-крепости Сокольск, в месте, где несколько лет назад земснаряд вырыл огромный котлован, образовавший искусственное озеро. Но берег реки Воронеж, где некогда располагалась верфь, пока еще цел,
И Клоков и Бессуднов едины во мнении, что важна информационная деятельность в этом направлении. Ведь многие и не знают, в каких местах они живут, и что и здесь, в глубинке, некогда творилась история государства Российского.
Этот вопрос поставил перед президентом России во время его визита в Усмань липецкий историк и археолог Александр Бессуднов. Вопрос липецкого историка буквально взбудоражил СМИ не только России, но и зарубежья, благодаря тому, что Александр Бессуднов в обращении к Путину провел аналогию с Великой китайской стеной. И планету облетела весть о том, что «Россия намерена отгородиться ото всех стеной». На самом деле речь идет о воссоздании, музеефицировании и брендировании участков белгородской засечной черты, которая никогда стеной не была. Это комплекс лесных засек, земляных валов и рвов, деревянных крепостей и «сторожек» ограждающих в XVII веке Русь от набегов кочевников, в первую очередь крымских татар.
- Я рад, что президент услышал и поддержал идею, но, даже при таком благоприятном исходе, мы все должны понимать, что «скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается», - поделился с GOROD48 Александр Бессуднов. – Пока еще неизвестно, как и кем будет исполняться поручение президента в Липецкой области из-за карантина. Но к делу должны будут подключиться все, от губернатора или его заместителей, до экологов. Это, я думаю, управления - культуры, охраны культурного наследия, экологии и природных ресурсов, земельных отношений и многие другие. Дело в том, что Белгородская засечная черта, это не только история, но и экология, реки, по которым она пролегала, и леса, с их флорой и фауной. Но это замечательно! Мое видение воссоздания, как ее окрестили в СМИ - Великой Русской Стены, это и археология, ведь надо продолжать проводить по местам ее прохождения дальнейшие археологические исследования, и изучать флору и фауну по местам ее прохождения, и создавать будущие маршруты, в том числе экологического направления. Я думаю, что в туристический маршрут Белгородской черты можно включать все популярные уже туристические объекты Липецкой области, уже созданные, и открывать новые. Что у нас непосредственно от Белгородской черты осталось? Участки так называемого татарского вала в Усманском районе, которые надо беречь, не давать разрушаться, музеефицировать и дальше изучать. К сожалению, ничего не осталось от крепости Добрый, Белоколодска нет как такового вообще, лишь географическая привязка к селу Пады. На месте города-крепости Демшинск – село Никольское Усманского района. Целы населенные пункты Романово (Ленино) и Сокольск (участок в районе Сокола), но от крепостей ничего, естественно и не могло остаться за 300 с лишним лет. Но, как-то можно отметить те места и включить их в маршрут. На Соколе, конечно, в месте, где стояла крепость, показать никому нечего, там застроено буквально все, но там есть остров – Сокольский пляж. Красивейшее место! Он напротив бывшей Сокольской крепости. И он может войти как экологический участок в туристический маршрут будущей воссозданной Белгородской засечной черты. Может быть после обустройства Зеленого острова муниципалитет займется Сокольским островом?
Липецкий краевед Александр Клоков предлагает отметить специальными знаками места, где стояли когда-то крепости Белгородской засечной черты.
- В Добром, в Ленино-Романово, в Падах, знаки будут уместны. А на Соколе так вообще можно на въезде с переулка Ермака на улицу Демьяна Бедного установить символические въездные ворота. Именно там и были ворота Сокольской крепости! – говорит Александр Клоков.
План Сокольской крепости
К слову, Александр Клоков уже не один год предлагает установить знак на месте Петровской судостроительной верфи, на которой изготовлялись так называемые «Донские отпуска», для Азовских походов Петра I. Верфь располагалась как раз за рекой Воронеж напротив города-крепости Сокольск, в месте, где несколько лет назад земснаряд вырыл огромный котлован, образовавший искусственное озеро. Но берег реки Воронеж, где некогда располагалась верфь, пока еще цел,
И Клоков и Бессуднов едины во мнении, что важна информационная деятельность в этом направлении. Ведь многие и не знают, в каких местах они живут, и что и здесь, в глубинке, некогда творилась история государства Российского.
Лысый.
ГОРОЖАНИН
Какие бордюры?
И?
ботоксный карлик валодя
Милая Оксана
Лысый.
М.
Милая Оксана
Ваня