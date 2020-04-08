Ветер сорвал металлический лист с кровли жилого дома

Сильный ветер, поднявшийся вчера в Липецке, сорвал с крыши дома №1 по улице Филипченко металлический лист. Он повис на дереве.



- Из-за угрозы падения листа на проезжую часть спасатели огородили дерево сигнальной лентой, а информацию передали МБУ «Управление благоустройства г. Липецка», - рассказали GOROD48 в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС.

