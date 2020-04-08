Происшествия

06.04.2020 10:20

Ветер сорвал металлический лист с кровли жилого дома

6 3129
#ветер
Ветер сорвал металлический лист с кровли жилого дома
Сильный ветер, поднявшийся вчера в Липецке, сорвал с крыши дома №1 по улице Филипченко металлический лист. Он повис на дереве. 

-  Из-за угрозы падения листа на проезжую часть спасатели огородили дерево сигнальной лентой, а информацию передали МБУ «Управление благоустройства г. Липецка», - рассказали GOROD48 в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС.
6 3129
#ветер

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дмитрий

06.04.2020 23:41
Просто лист как обычно прикручивали рукожопы за копейки.
ответить

Гость

06.04.2020 21:43
Тех кто крышу перекрывал на вилы!
ответить

браво

06.04.2020 14:06
Вот это новость
ответить

Теперь дерево спилят

06.04.2020 13:09
Т.е. спасатели приехали и тупо огородили дерево. На фига ж их звали???
ответить

Там же

06.04.2020 11:25
"МЯГКАЯ" кровля.... ????
ответить

ИК-3

06.04.2020 10:29
А по чём чер. мет. принимают?
ответить

Еще в рубрике

Выпил бутылку и выбежал под поезд
#железная дорога
7
Выпил бутылку и выбежал под поезд

сегодня, 10:25

Происшествия
Сельский житель вытащил из банкомата деньги жительницы Грязей
#кража
1
Сельский житель вытащил из банкомата деньги жительницы Грязей

сегодня, 10:13

Происшествия
В Ельце сгорел заброшенный дом
#пожар
В Ельце сгорел заброшенный дом

сегодня, 09:31

Происшествия
Житель Липецка разозлился на гражданскую жену и проткнул все колеса ее автомобиля
#повреждение имущества
12
Житель Липецка разозлился на гражданскую жену и проткнул все колеса ее автомобиля

сегодня, 09:26

Происшествия
30-летний житель области убил бывшую жену стулом в день ее рождения
#убийство
17
30-летний житель области убил бывшую жену стулом в день ее рождения

сегодня, 08:55

Происшествия
Полицейские нашли у липчанина крупную партию героина
#героин #наркотики
5
Полицейские нашли у липчанина крупную партию героина

сегодня, 07:50

Происшествия