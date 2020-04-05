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20 минут назад

Чернобыль горит

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Чернобыль горит

Чрезвычайное происшествие вновь настигло Чернобыль

В Чернобыльской зоне началась череда возгораний. Какие новости, удалось узнать СМИ и какими комментариями поделились в официальной пресс-службе по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Как сообщает нам regnum.ru уже более суток в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине идёт борьба с двумя очагами возгорания.

Первые комментарии относительно пришествия появились сегодня в Украинской пресс-службе, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Информационное заявление о пожаре поступило в учреждение вчера, 4 апреля, в 13:22 мск. По данным ведомства, первый очаг возгорания, площадью 20 га находится между селом Владимировка и селом Октябрьское Котовского лесничества.  Второй более маленький по площади очаг,5 га, расположен возле села Раговка Котовского лесничества.  

Далее буквально через час было решено отправить к месту пожара еще и вертолет ГСЧС МИ-8.
Всего для устранения образовавшегося возгорания было привлечено более 90 пожарных и 18 единиц техники. Важно заметить, что из них от ГСЧС 40 человек личного состава и 8 единиц техники.

Тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения. Как отметили в ГСЧС, угрозы населенным пунктам сейчас нет. О повышении радиационного фона в столице Украины не сообщается.

В данный момент для тушения возгорания привлекли всю необходимую технику, спасателей, а также задействовали авиацию. Как отметили в ГСЧС, после обеда, а именно в 14:33, два самолета АН-32П вылетели из г. Нежин для тушения пожара в зоне отчуждения.

Несмотря на то, что ГСЧС заявляет о контроле над ситуацией в и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook сообщает, что общая площадь пожара достигла несколько больших обьемов. А именно, 100 га, из них 20 га горит непосредственно в Чернобыльской зоне отчуждения, остальное зарегистрировано за ее границами.

Также Фирсов утверждает, что радиационный фон в центре пожара выше нормы и «показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14».

В данный момент власти государства призывают жителей города не выходить из дома, поскольку в Киеве действует карантин, объявленный для борьбы с пандемией коронавируса.
 
Официальных заявлений относительно данной ситуации в правительстве не давали. В данный момент население киевских областей надеется на полное и быстрое решение проблемы, сообщает sensumclub.com

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