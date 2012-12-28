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В Липецкой области 1018 человек пострадали от укусов животных

В числе обратившихся за прививками от бешенства — 293 ребёнка.

С начала года в Липецкой области зарегистрировано четыре случая бешенства животных: у трёх кошек и одной собаки. Так, 21 мая в Липецке лабораторно подтвержден случай бешенства у кошки с улицы Физкультурной.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за антирабической помощью по поводу укусов, оцарапываний и ослюнений, нанесенных животными, в медицинские организации области обратились 1018 человек, из них 293 ребенка до 17 лет. Всего 24 человека пострадали от диких животных составил (2,4% всех случаев).

Липчанам напоминают: возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания. Инкубационный период у человека обычно составляет от 10 дней до 2 месяцев, хотя известны случаи его сокращения до 5 дней и увеличения – до года и более. Опасность представляют и домашние животные, не привитые против бешенства.

Единственное и эффективное средство профилактики – своевременное оказание антирабической помощи лицам, пострадавшим от контакта с животным.

Также в первую очередь необходимо провести первичную обработку места контакта – тщательно промыть струей воды с мылом, при наличии раны – после промывания с мылом обработать края раны 5% настойкой йода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение по месту жительства к врачу-травматологу (хирургу), который назначит курс лечебно-профилактических прививок. Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.

Даже если вас укусила ваша домашняя собака – обязательно обратитесь к врачу, так как у животных признаки бешенства могут проявляться не сразу, также возможно заболевание привитых животных.
животные
бешенство
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Житель города
8 минут назад
Убрать животных, усыпить и т.д это не решит проблему. Вся проблема это люди, которые не несут ответственность за своих животных. Они их не стерилизуют, выбрасывают на улицу умирать, травят на детей и людей. Люди стали злые и безответственные. Это Бич. Люди перестали быть людьми. Животные они были и будут животными. А люди к сожалению мельчают.
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Серрая Воррона
21 минуту назад
Убррррать этих,только и умеют-нас гонять!
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Гость
35 минут назад
Сейчас налетят зоозащитники и с пеной у рта будут доказывать, что такого не может быть, собачки не кусаются и тем более не грызут детей до смерти.
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Угу
42 минуты назад
Начните с себя, вначале нужно контроль заводчиков и недозаводчиков сделать... Глядишь и некого с улиц забирать будет.
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Защитники животных
45 минут назад
Сейчас Всем в очередной раз расскажут, что все эти 1018 саи виноваты, довели несчатных четвероногих до состояния аффекта, в котором они начали кусаться.
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Гав
57 минут назад
Бездомных животных надо убирать с улиц города!
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Ева
50 минут назад
Убирать однозначно. Тут нечего комментировать.
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