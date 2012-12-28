Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Дмитрий Бугаков: «Мы правильно отреагировали на неудачи в первых турах и футбол нас вознаградил»
Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Здоровье
329
сегодня, 10:10
7
В Липецкой области 1018 человек пострадали от укусов животных
В числе обратившихся за прививками от бешенства — 293 ребёнка.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за антирабической помощью по поводу укусов, оцарапываний и ослюнений, нанесенных животными, в медицинские организации области обратились 1018 человек, из них 293 ребенка до 17 лет. Всего 24 человека пострадали от диких животных составил (2,4% всех случаев).
Липчанам напоминают: возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания. Инкубационный период у человека обычно составляет от 10 дней до 2 месяцев, хотя известны случаи его сокращения до 5 дней и увеличения – до года и более. Опасность представляют и домашние животные, не привитые против бешенства.
Единственное и эффективное средство профилактики – своевременное оказание антирабической помощи лицам, пострадавшим от контакта с животным.
Также в первую очередь необходимо провести первичную обработку места контакта – тщательно промыть струей воды с мылом, при наличии раны – после промывания с мылом обработать края раны 5% настойкой йода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение по месту жительства к врачу-травматологу (хирургу), который назначит курс лечебно-профилактических прививок. Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.
Даже если вас укусила ваша домашняя собака – обязательно обратитесь к врачу, так как у животных признаки бешенства могут проявляться не сразу, также возможно заболевание привитых животных.
4
0
4
1
2
Комментарии (7)