Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Столкновение беспилотников в небе над Липецкой областью сняли рыбаки
Происшествия
На проспекте 60 лет СССР под колёсами «Ауди» погиб 7-летний мальчик
Происшествия
Температура в Липецке в понедельник будет близка к рекордным значениям
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Общество
В Ельце снова — красный уровень угрозы
Происшествия
У пляжей Липецка появилась хозяйка
Общество
У пьяного 67-летнего отца изъяли полуторагодовалого сына
Происшествия
Черные выходные на дорогах области: четверо погибших, 13 пострадавших
Происшествия
Липчанин убил сожительницу ударом ножа в ягодицу
Происшествия
51-летнего липчанина обвиняют в приготовлении к теракту
Происшествия
Читать все
У пляжей Липецка появилась хозяйка
Общество
У пьяного 67-летнего отца изъяли полуторагодовалого сына
Происшествия
58-летний липчанин перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей
Происшествия
Липчанин убил сожительницу ударом ножа в ягодицу
Происшествия
Звезд на мосту больше не будет
Общество
В Липецкой области заметно выросли цены на какао и кофе
Экономика
Обручальное кольцо срезали с руки пенсионера спасатели в Липецке
Общество
Разобранный летом прошлого года тротуар в «Европейском» соберет новый для мэрии подрядчик
Общество
51-летнего липчанина обвиняют в приготовлении к теракту
Происшествия
Перед сезоном отпусков в Липецке заработала «горячая линия» для туристов
Общество
Читать все
Экономика
480
сегодня, 12:57
5

В Липецкой области заметно выросли цены на какао и кофе

А сильнее всего подорожали овощи.

В апреле цены в Липецкой области, по данным Росстата, выросли на 0,6% к марту. Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, годовая инфляция практически не изменилась и составила 11,06%. Это выше, чем в целом по стране (10,23%).

«Значительнее всего в апреле и в целом за год подорожали продукты. Услуги за месяц выросли в цене умеренно, но за год подорожали больше, чем потребительская корзина в целом. Меньше всего в апреле подорожали непродовольственные товары, а за год цены на них выросли заметно ниже, чем на все товары и услуги. С исключением сезонности цены в апреле выросли больше, чем в марте. В основном, это было вызвано ростом издержек поставщиков услуг, в том числе на оплату труда. Кроме того, цены на отдельные продукты питания выросли из-за более раннего исчерпания запасов урожая прошлого года», — отмечают в Липецком отделении Банка России.

Сильнее всего в апреле подорожали овощи: заметно выросли цены на картофель, капусту и репчатый лук. Весной овощи традиционно дорожают, поскольку постепенно заканчиваются запасы урожая прошлого сезона. Но в этом году цены на них выросли сильнее, чем обычно. На это повлияло более раннее исчерпание запасов из-за низкого урожая овощей в регионе в 2024 году. Цены на плодоовощную продукцию растут с октября прошлого года. Поэтому накопленный за 12 месяцев прирост цен оказался значительным – 38,38%.

Выросли цены на какао и кофе. Увеличилась стоимость сырья из-за сокращения его предложения на рынке. Причины – неурожай какао-бобов и снижение производства кофе в основных странах-поставщиках. Как результат – в целом за год какао и натуральный зерновой и молотый кофе заметно подорожали (25,87% и 21,99% соответственно).

Заметнее всего в апреле снизились цены на яйца и сливочное масло. Предложение этих товаров увеличилось из-за роста их производства в стране. Кроме того, яйца и сливочное масло были включены в перечень социально значимых товаров. Как следствие, цены на них в розничной продаже снизились. За 12 месяцев яйца подешевели на 8,39%. При этом накопленным итогом с апреля прошлого года цены на сливочное масло выросли на 42,78%. Также подешевел сахар.

Из непродовольственных товаров заметнее всего подорожали парфюмерия и косметика, а также шины для легковых автомобилей. Причина – рост затрат производителей на сырье, материалы и логистику. Увеличились и издержки ритейлеров, в том числе на аренду. Также выросли расходы на оплату труда из-за нехватки персонала. Кроме того, цены на автошины увеличились из-за сезонного спроса. Это позволило предприятиям перенести в цены возросшие затраты. За 12 месяцев парфюмерия и косметика подорожала на 6,12%, а автошины – на 12,88%.

Дешевле стали телевизоры, компьютеры, электротовары и бытовая техника. Это связано с сокращением спроса из-за охлаждения потребительского кредитования. Также эти товары в большей степени чувствительны к динамике курса рубля. В апреле рубль продолжил укрепляться, в результате цены на импортные товары снизились. При этом итоговый за год прирост цен на телерадиотовары, электронику и технику составил 0,08% и 5,74% соответственно. А персональные компьютеры в целом за 12 месяцев подешевели незначительно (1,6%).

Заметно выросли цены услуги организаций культуры: подорожали билеты в кинотеатры, музеи и на выставки. Это объясняется ростом издержек организации культуры, в том числе на оплату труда. Высокий спрос на эти услуги позволил перенести в цены возросшие затраты. За 12 месяцев услуги организаций
культуры также существенно подорожали (39,73%).

Цены на телекоммуникационные услуги также повысились. В апреле операторы городской связи и интернет-провайдеры повысили стоимость своих услуг. На это повлиял рост затрат на оборудование и заработную плату в условиях дефицита труда. Накопленным же итогом с апреля прошлого года цены на телекоммуникационные услуги выросли на 13,94%.

Снизились цены услуги в сфере зарубежного туризма. Причины – укрепление рубля и скидки турагентств для привлечения клиентов. Цены на эти услуги меняются часто и сильно. В целом за 12 месяцев среди услуг населению только услуги зарубежного туризма подешевели на 2,78%.
инфляция
цены
1
0
0
1
5

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
У власти
18 минут назад
Торгаши и спекулянты.
Ответить
Фокс
29 минут назад
" Кроме того, цены на автошины увеличились из-за сезонного спроса. Это позволило предприятиям перенести в цены возросшие затраты." Это получается, что спрос должен гасить возросшие затраты? Вы что-нибудь поняли? Я- нет! Ведь если возрос спрос, то получайте прибыль за счёт оборота, а не хапанья
Ответить
Ян
34 минуты назад
я пью азерчай меня кофе неинтересует.
Ответить
За
39 минут назад
ценой не постоим !
Ответить
Animal planet.
сегодня, 13:10
Цена на кофе очень выросла. Раньше 1 кг арабики можно было купить за 1200, сейчас за эту цену можно купить только смесь с робустой. Арабика от 1700 и выше.
Ответить
Рекомендуем
Общество
24 и 25 мая часть улиц Липецка перекроют на время полумарафона
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить