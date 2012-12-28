В Липецкой области заметно выросли цены на какао и кофе

А сильнее всего подорожали овощи.

В апреле цены в Липецкой области, по данным Росстата, выросли на 0,6% к марту. Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, годовая инфляция практически не изменилась и составила 11,06%. Это выше, чем в целом по стране (10,23%).«Значительнее всего в апреле и в целом за год подорожали продукты. Услуги за месяц выросли в цене умеренно, но за год подорожали больше, чем потребительская корзина в целом. Меньше всего в апреле подорожали непродовольственные товары, а за год цены на них выросли заметно ниже, чем на все товары и услуги. С исключением сезонности цены в апреле выросли больше, чем в марте. В основном, это было вызвано ростом издержек поставщиков услуг, в том числе на оплату труда. Кроме того, цены на отдельные продукты питания выросли из-за более раннего исчерпания запасов урожая прошлого года», — отмечают в Липецком отделении Банка России.Сильнее всего в апреле подорожали овощи: заметно выросли цены на картофель, капусту и репчатый лук. Весной овощи традиционно дорожают, поскольку постепенно заканчиваются запасы урожая прошлого сезона. Но в этом году цены на них выросли сильнее, чем обычно. На это повлияло более раннее исчерпание запасов из-за низкого урожая овощей в регионе в 2024 году. Цены на плодоовощную продукцию растут с октября прошлого года. Поэтому накопленный за 12 месяцев прирост цен оказался значительным – 38,38%.Выросли цены на какао и кофе. Увеличилась стоимость сырья из-за сокращения его предложения на рынке. Причины – неурожай какао-бобов и снижение производства кофе в основных странах-поставщиках. Как результат – в целом за год какао и натуральный зерновой и молотый кофе заметно подорожали (25,87% и 21,99% соответственно).Заметнее всего в апреле снизились цены на яйца и сливочное масло. Предложение этих товаров увеличилось из-за роста их производства в стране. Кроме того, яйца и сливочное масло были включены в перечень социально значимых товаров. Как следствие, цены на них в розничной продаже снизились. За 12 месяцев яйца подешевели на 8,39%. При этом накопленным итогом с апреля прошлого года цены на сливочное масло выросли на 42,78%. Также подешевел сахар.Из непродовольственных товаров заметнее всего подорожали парфюмерия и косметика, а также шины для легковых автомобилей. Причина – рост затрат производителей на сырье, материалы и логистику. Увеличились и издержки ритейлеров, в том числе на аренду. Также выросли расходы на оплату труда из-за нехватки персонала. Кроме того, цены на автошины увеличились из-за сезонного спроса. Это позволило предприятиям перенести в цены возросшие затраты. За 12 месяцев парфюмерия и косметика подорожала на 6,12%, а автошины – на 12,88%.Дешевле стали телевизоры, компьютеры, электротовары и бытовая техника. Это связано с сокращением спроса из-за охлаждения потребительского кредитования. Также эти товары в большей степени чувствительны к динамике курса рубля. В апреле рубль продолжил укрепляться, в результате цены на импортные товары снизились. При этом итоговый за год прирост цен на телерадиотовары, электронику и технику составил 0,08% и 5,74% соответственно. А персональные компьютеры в целом за 12 месяцев подешевели незначительно (1,6%).Заметно выросли цены услуги организаций культуры: подорожали билеты в кинотеатры, музеи и на выставки. Это объясняется ростом издержек организации культуры, в том числе на оплату труда. Высокий спрос на эти услуги позволил перенести в цены возросшие затраты. За 12 месяцев услуги организацийкультуры также существенно подорожали (39,73%).Цены на телекоммуникационные услуги также повысились. В апреле операторы городской связи и интернет-провайдеры повысили стоимость своих услуг. На это повлиял рост затрат на оборудование и заработную плату в условиях дефицита труда. Накопленным же итогом с апреля прошлого года цены на телекоммуникационные услуги выросли на 13,94%.Снизились цены услуги в сфере зарубежного туризма. Причины – укрепление рубля и скидки турагентств для привлечения клиентов. Цены на эти услуги меняются часто и сильно. В целом за 12 месяцев среди услуг населению только услуги зарубежного туризма подешевели на 2,78%.