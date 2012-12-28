Разобранный летом прошлого года тротуар в «Европейском» соберет новый для мэрии подрядчик

Компания «Система» обязана закончить работу к Дню города.

Нашелся подрядчик на невыполненный в прошлом году наказ избирателей по 36-му избирательному округу: перекладку провалившегося на месте утечки воды плиточного тротуара у в районе дома № 2 по улице Свиридова в Липецке.На этот заказ с начальной ценой 757 940 рублей не нашлось никого, кроме компании «Система», нового, кстати, а потому и неизвестного для заказчика, управления главного смотрителя Липецка, исполнителя работ. В списке видов деятельности зарегистрированной 27 февраля 2024 года организации — аж 119 видов деятельности, начиная с неспециализированной оптовой торговли. Очевидно, ее работникам не составит труда уложить плитку на песчаное основание, благо времени на это муниципальным контрактом отведено до 10 июля.За это время подрядчику предстоит, согласно техзаданию, демонтировать/смонтировать бортовой камень в месте проведения работ (этого по факту не надо), разобрать старое плиточное покрытие с укладкой ее в штабель и перевозкой на склад УГС (этого тоже не потребуется — старая плитка была демонтирована с места провала тротуара летом прошлого года предыдущим подрядчиком. Если говорить прямо, то компании «Система» нужно лишь подсыпать песка на место провала и выложить новый фрагмент тротуара. При желании это можно сделать к концу текущей недели.Напомним, что летом прошлого года ремонтирующая тротуар организация проткнула какую-то водопроводную трубу на месте работ, которой, как это часто у нас бывает, не было ни на каких схемах. Позже выяснилось, что этот участок водопровода застройщик «Европейского» продал какой-то воронежской фирме, позже обанкротившейся. Пока искали, кому заниматься ликвидацией утечки, наступила зима.Весной компания «РВК-Липецк» на свой страх и риск заглушила никому не нужную тупиковую трубу, по которой когда-то подавалась вода на растворный узел к новостройкам. И вот наконец-то мы дожили до того, что провал тротуара наконец-то заделают.