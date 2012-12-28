Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Столкновение беспилотников в небе над Липецкой областью сняли рыбаки
Происшествия
На проспекте 60 лет СССР под колёсами «Ауди» погиб 7-летний мальчик
Происшествия
Температура в Липецке в понедельник будет близка к рекордным значениям
Погода в Липецке
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Общество
В Ельце снова — красный уровень угрозы
Происшествия
Черные выходные на дорогах области: четверо погибших, 13 пострадавших
Происшествия
У пьяного 67-летнего отца изъяли полуторагодовалого сына
Происшествия
У пляжей Липецка появилась хозяйка
Общество
В Липецкой области 1018 человек пострадали от укусов животных
Здоровье
Читать все
У пьяного 67-летнего отца изъяли полуторагодовалого сына
Происшествия
У пляжей Липецка появилась хозяйка
Общество
В Липецкой области 1018 человек пострадали от укусов животных
Здоровье
58-летний липчанин перевёл мошенникам больше двух миллионов рублей
Происшествия
65-летнему липчанину спасли глаз
Здоровье
18-летнего жителя Московской области задержали за обман данковской пенсионерки
Происшествия
Разобранный летом прошлого года тротуар в «Европейском» соберет новый для мэрии подрядчик
Общество
Черные выходные на дорогах области: четверо погибших, 13 пострадавших
Происшествия
За неделю ОРВИ заболел 2981 человек
Здоровье
51-летнего липчанина обвиняют в приготовлении к теракту
Происшествия
Читать все
Общество
125
25 минут назад
1

Разобранный летом прошлого года тротуар в «Европейском» соберет новый для мэрии подрядчик

Компания «Система» обязана закончить работу к Дню города.

Нашелся подрядчик на невыполненный в прошлом году наказ избирателей по 36-му избирательному округу: перекладку провалившегося на месте утечки воды плиточного тротуара у в районе дома № 2 по улице Свиридова в Липецке.

На этот заказ с начальной ценой 757 940 рублей не нашлось никого, кроме компании «Система», нового, кстати, а потому и неизвестного для заказчика, управления главного смотрителя Липецка, исполнителя работ. В списке видов деятельности зарегистрированной 27 февраля 2024 года организации — аж 119 видов деятельности, начиная с неспециализированной оптовой торговли. Очевидно, ее работникам не составит труда уложить плитку на песчаное основание, благо времени на это муниципальным контрактом отведено до 10 июля.

За это время подрядчику предстоит, согласно техзаданию, демонтировать/смонтировать бортовой камень в месте проведения работ (этого по факту не надо), разобрать старое плиточное покрытие с укладкой ее в штабель и перевозкой на склад УГС (этого тоже не потребуется — старая плитка была демонтирована с места провала тротуара летом прошлого года предыдущим подрядчиком. Если говорить прямо, то компании «Система» нужно лишь подсыпать песка на место провала и выложить новый фрагмент тротуара. При желании это можно сделать к концу текущей недели.

Напомним, что летом прошлого года ремонтирующая тротуар организация проткнула какую-то водопроводную трубу на месте работ, которой, как это часто у нас бывает, не было ни на каких схемах. Позже выяснилось, что этот участок водопровода застройщик «Европейского» продал какой-то воронежской фирме, позже обанкротившейся. Пока искали, кому заниматься ликвидацией утечки, наступила зима.

7wrqn7fmk8ymxcgplfccoksqcn55i00g.jpg

sxgtichvr2pvr10y9b41p3o2b5elhugp.webp

Весной компания «РВК-Липецк» на свой страх и риск заглушила никому не нужную тупиковую трубу, по которой когда-то подавалась вода на растворный узел к новостройкам. И вот наконец-то мы дожили до того, что провал тротуара наконец-то заделают.
благоустройство
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
макс
21 минуту назад
просто бы асфальт сделали бы
Ответить
Рекомендуем
Общество
24 и 25 мая часть улиц Липецка перекроют на время полумарафона
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить