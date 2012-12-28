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11 минут назад

Перед сезоном отпусков в Липецке заработала «горячая линия» для туристов

Липчан проконсультируют по вопросам, связанным с покупкой туристических путевок, оказанием услуг в гостиницах и правами туристов.

В Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области сегодня заработала горячая линия» по вопросам защиты прав туристов.

С 26 мая по 6 июня специалисты проконсультируют липчан по вопросам, связанным с покупкой туристических путевок, оказанием услуг в гостиницах и правами туристов.
Также дадут рекомендации по пребыванию в жаркую погоду, безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий.

«Горячая линия» работает в понедельник-четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 14:00. Звонить можно в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области по вопросам инфекционных угроз: 8(4742) 30-88-57, по вопросам защиты прав туристов: 8 (4742) 30-88-52, 30-88-68, по вопросам питания: 8(код 4742) 30-88-49.

Также можно звонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах: 8(47467) 2-07-78, 8 (47467) 2-66-65, в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах: 8 (47471) 2-14-21, 8 (47471) 2-11-41, в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах: 8 (47465) 6-23-00, 8 (47465) 6-23-90, в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах: 8 (47461) 2-10-77, 8 (47461) 2-44-12 , в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах: 8 (47466) 5-24-57, 8 (47466) 5-24-55.
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