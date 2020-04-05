Общество
сегодня, 15:39
В Липецкой области пошел снег
Снег сегодня пошел по крайней мере в Липецке и Ельце
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Сегодня в Липецке и Ельце вместе с дождем пошел снег.
С утра погода не предвещала ничего экстремального, но после обеда испортилась. Свинцовые тучи затянули небо, и пошел дождь с хлопьями снега.
С утра погода не предвещала ничего экстремального, но после обеда испортилась. Свинцовые тучи затянули небо, и пошел дождь с хлопьями снега.
Перри Мейсон
Дуся
Хохлы
ИК-3
Жесть.
Вася
Котэ
бук
Animal planet.
Вася