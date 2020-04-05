Общество

сегодня, 15:39

В Липецкой области пошел снег

10 1283
#погода #Липецк
1
В Липецкой области пошел снег

Снег сегодня пошел по крайней мере в Липецке и Ельце

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Сегодня в Липецке и Ельце вместе с дождем пошел снег.

С утра погода не предвещала ничего экстремального, но после обеда испортилась. Свинцовые тучи затянули небо, и пошел дождь с хлопьями снега.
10 1283
#погода #Липецк
1

Комментарии (10)

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Перри Мейсон

34 секунды назад
Animal planet., Твои глаза - как шишки геморроя: и днём, и ночью мне не дают покоя! Из письма В.И. Ленина Крупской)))
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Дуся

11 минут назад
Хоть бы снег выпал сантиметра на полтора !
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Хохлы

46 минут назад
Сейчас ватникам продадим их же снег
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ИК-3

54 минуты назад
Снег без примесей?
ответить

Жесть.

сегодня, 16:07
Вася, правильно! Долой коронавирус! Переболели бы обычной простудой, остались бы живы.)
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Вася

сегодня, 15:55
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
ответить

Котэ

сегодня, 15:49
Васина работа... уважаю.)
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бук

сегодня, 15:46
Брехня
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Animal planet.

сегодня, 15:46
Город 48 чё за хлопяями,может хлопьями?
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Вася

сегодня, 15:46
Хоть бы снега навалило 3 метра и мороз -30 градусов ударил !!!
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