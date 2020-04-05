В Липецкой области пошел снег

Снег сегодня пошел по крайней мере в Липецке и Ельце

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Сегодня в Липецке и Ельце вместе с дождем пошел снег.



С утра погода не предвещала ничего экстремального, но после обеда испортилась. Свинцовые тучи затянули небо, и пошел дождь с хлопьями снега.

