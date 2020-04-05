сегодня, 14:36
Северо-западный ветер принесет в Липецкую область похолодание
В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в область повышенного атмосферного давления, небольшие осадки пройдут местами ночью, а уже днем будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры составят 2-3 градуса тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.
В Липецке переменная облачность, ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 7 до 9 градусов тепла.
6 апреля стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 10 градусов мороза.
Вася