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Северо-западный ветер принесет в Липецкую область похолодание

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Северо-западный ветер принесет в Липецкую область похолодание

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в область повышенного атмосферного давления, небольшие осадки пройдут местами ночью, а уже днем будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры составят 2-3 градуса тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 апреля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие осадки, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 5 до 10 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность,  ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 7 до 9 градусов тепла. 

6 апреля стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 10 градусов мороза.

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Комментарии (1)

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Вася

6 минут назад
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