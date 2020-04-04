Происшествия

19 минут назад

В Ельце горит парк 40-летия Октября (ФОТО)

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#Пожар #трава
В Ельце горит парк 40-летия Октября (ФОТО)

Огонь уничтожает траву на нескольких десятках квадратных метров.

Тревожный сигнал прислал в редакцию читатель GOROD48 – в Ельце горит парк 40-летия Октября. Судя по присланным снимкам, загорелась прошлогодняя трава, причём площадь пожара измеряется десятками квадратных метров.

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Причина пожара пока неизвестно – неосторожно брошенный окурок или чья-то злонамеренность.

Парк в районе микрорайона «Эльта» является одним из наиболее любимых у ельчан, два года назад его реконструировали и привели в порядок.

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Отметим, что возгорания сухой травы сейчас являются настоящим бичом для МЧС. Только за минувшие сутки спасатели выезжали на тушение более 100 раз.

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#Пожар #трава

Комментарии (2)

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Горелый

2 минуты назад
И, как всегда, из-за неосторожного обращения с огнём! Это понятно и так, без всякой там экспертизы!!!
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Миротворец

13 минут назад
Настоящим бичом сейчас является господин пукин вв для всех !!!!!!
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