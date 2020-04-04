В Ельце горит парк 40-летия Октября (ФОТО)

Огонь уничтожает траву на нескольких десятках квадратных метров.

Тревожный сигнал прислал в редакцию читатель GOROD48 – в Ельце горит парк 40-летия Октября. Судя по присланным снимкам, загорелась прошлогодняя трава, причём площадь пожара измеряется десятками квадратных метров.







Причина пожара пока неизвестно – неосторожно брошенный окурок или чья-то злонамеренность.

Парк в районе микрорайона «Эльта» является одним из наиболее любимых у ельчан, два года назад его реконструировали и привели в порядок.







Отметим, что возгорания сухой травы сейчас являются настоящим бичом для МЧС. Только за минувшие сутки спасатели выезжали на тушение более 100 раз.