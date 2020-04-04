В России

50 минут назад

Президент России подписал закон о кредитных каникулах

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#кредитные каникулы #коронавирус
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Президент России подписал закон о кредитных каникулах

Но, гражданам нужно доказать, что их доходы упали на 30% по сравнению с прошлым годом

Путин одписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы, сообщает РИА Новости.

"Законопроект подготовили депутаты совместно с ЦБ и Минфином по поручению президента. Путин 25 марта предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход на фоне распространения коронавируса снизился более чем на 30 процентов.

В течение этих каникул не должны начисляться штрафы и пени, нельзя требовать досрочных выплат, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю.

В свою очередь, заемщик имеет право досрочно погасить кредит.

Согласно закону физлица и ИП, взявшие кредит до вступления документа в силу, смогут до 30 сентября обратиться за каникулами на срок до шести месяцев, если их доход за предшествующий месяц снизился на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячным доходом за минувший год.

Субъекты малого и среднего бизнеса также вправе до этой даты обратиться за льготным периодом, если они ведут деятельность в определенных правительством отраслях.

Банк должен рассмотреть заявление в течение пяти дней.

Кредитор может запросить у заемщика справку о доходах, выписку из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности. Дополнительный перечень документов может установить ЦБ.

В ходе рассмотрения депутаты внесли уточнения в законопроект. В частности, они добавили поправки об ограничении процентов по потребительским кредитам в льготный период ставкой, равной двум третям от рассчитанного ЦБ среднерыночного значения полной стоимости кредита.

Также уточняется, что все обеспечительные меры продолжат действовать после окончания каникулярного периода.

Документ выложили на портале правовой информации, он вступает в силу после официального опубликования".

В то же время, как сообщает РИА Новости сегодня, "ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май",

"До конца апреля заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, объявленных из-за угрозы распространения коронавируса. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Центрального банка.

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — говорится в пресс-релизе".

Фото: kremlin.ru



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#кредитные каникулы #коронавирус
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Комментарии (6)

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Федорович

46 секунд назад
Обнулим ему сроки пусть до конца своих дней правит негодяй
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плюс

2 минуты назад
в вашу копилку, что комуто надо доказать. Нельзя просто на время когда вы упыри запретили работватьотсрочить платежи. суки задолбали своей помощью
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Негодник

5 минут назад
Сволочь
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Пипец

15 минут назад
Вот это помощь. Спасибо, даже досрочно разрешил погасить))). Маски сошьем и побежим доказывать.
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ВВ

20 минут назад
"СВОИХ" -не бросит!!! " Кому-Война,а кому-Мать родна"
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Чтоб тебя !

26 минут назад
Черти съели !, Да в аду бы ,ты ,го₽ел!.
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