Управляющей делами администрации города Липецка назначена Наталья Попова

Соответствующее распоряжение подписано главой Липецка Евгенией Уваркиной. Сергей Киценко, занимавший этот пост с февраля минувшего года, станет начальником городского архивного управления.

Управляющий делами администрации города координирует вопросы организации документационного, бухгалтерского обеспечения деятельности мэрии, а также работу управления ЗАГС и архивного управления.



- Наталья Игоревна Попова родилась 19 февраля 1990 года в городе Елец Липецкой области. В 2012 году получила диплом Российского аграрного университета им. К.А.Тимирязева по специальности «Финансы и кредит». Трудовую деятельность начинала в газовой компании. Имеет опыт работы в ведущих предприятиях агропромышленного комплекса, - сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

