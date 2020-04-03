Общество

сегодня, 16:18

Управляющей делами администрации города Липецка назначена Наталья Попова

2835
#кадры
7
Управляющей делами администрации города Липецка назначена Наталья Попова

Соответствующее распоряжение подписано главой Липецка Евгенией Уваркиной. Сергей Киценко, занимавший этот пост с февраля минувшего года, станет начальником городского архивного управления.

Управляющий делами администрации города координирует вопросы организации документационного, бухгалтерского обеспечения деятельности мэрии, а также работу управления ЗАГС и  архивного управления. 

- Наталья Игоревна Попова родилась 19 февраля 1990 года в городе Елец Липецкой области. В 2012 году получила диплом  Российского аграрного университета им. К.А.Тимирязева по специальности «Финансы и кредит».  Трудовую деятельность начинала в газовой компании. Имеет опыт работы в ведущих предприятиях агропромышленного комплекса, - сообщили в пресс-службе администрации Липецка.
2835
#кадры
7

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

В Липецке началась обработка мест массового отдыха от клещей
#клещи
5
В Липецке началась обработка мест массового отдыха от клещей

23 минуты назад

Общество
Липецк приостановил авиасообщение с Москвой
#Коронавирус
5
Липецк приостановил авиасообщение с Москвой

54 минуты назад

Общество
МФЦ работает дистанционно
#МФЦ #самоизоляция
2
МФЦ работает дистанционно

сегодня, 16:41

Общество
В Липецке закрыли «Апельсин»
#коронавирус #торговля
40
В Липецке закрыли «Апельсин»

сегодня, 16:03

Общество
Детские сады переходят на «дистанционку»
#Коронавирус #детский сад
51
Детские сады переходят на «дистанционку»

сегодня, 15:26

Общество
В «черный список» попали пивные магазины и нижнее белье
#торговля
97
В «черный список» попали пивные магазины и нижнее белье

сегодня, 13:25

Общество