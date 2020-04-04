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«Напротив барака немцы установили пулемет и открыли огонь по людям»
GOROD48 продолжает рассказывать о лагерях военнопленных, которые во время войны нацисты устраивали на территории нынешней Липецкой области.
Осенью 1942 года немцы во второй раз оккупировали часть Воловского района. В селе Ожога, в старой конюшне, они организовали сборный фильтрационный лагерь. Такие лагеря обычно не документировались, поэтому данных о нем в российских, да и в немецких архивах нет. Но о фильтрационном пункте помнили всё послевоенное время местные жители, на глазах которых происходили события осени 1942 года – зимы 1943-го.
Узницей фильтрационного лагеря оказалась бабушка липчанки, преподавателя ЛГПУ Валентины Зубковой – Фёкла.
Фёкла Степановна Полунина попала в лагерь случайно. Сама она хоть и родилась в здешних местах, на территории нынешнего Тербунского района, в селе Большая Поляна, но до войны жила на Донбассе, куда уехала с мужем. Война застала ее именно там. Причем на Донбассе Фёкле Степановне пришлось хлебнуть немало горя.
- В Луганскую область бабушка и ее сестра Наталья уехали, даже можно сказать убежали от раскулачивания, - рассказывает Валентина Зубкова. - Тетя Наталья сидела в елецкой тюрьме как зажиточная крестьянка, чудом ей удалось вырваться, и она с моей бабушкой уехала от греха подальше на Донбасс, в город Красный Луч. Там их застала война. Моя бабушка уже была замужем, у нее родились трое детей, а тетка вышла замуж чуть позже и у нее тоже родились две девочки и мальчик. Мужья их ушли на фронт. Когда немцы начали обстреливать и бомбить Красный Луч, тетю убило осколком снаряда. Убило когда она кормила грудью дочь. Девочку осколок не задел. Бабушка взяла детей сестры к себе, естественно, а Наталию похоронили прямо во дворе. Потом в Красный Луч зашли немцы, а всех жителей согнали в шахту. Бабушка была с шестью детьми – тремя своими и тремя сестры. Когда она находилась в шахте, двое грудных мальчиков, в том числе ее родной сын умерли от голода. Немцы кидали в шахту початки кукурузы, а воду люди пили со дна шахты. Еды катастрофически не хватало, а бабушка кормила грудью двух грудничков – своего и Наташиного. Молока не хватало, да его вообще, скорее всего не было. И малыши умерли. Могли погибнуть там и все, но немцы неожиданно вывели жителей из шахты и погнали куда-то колонной. Куда – бабушка не знала. Возможно, на работы в Германию, может быть на рытье окопов. Тут, случилось, наверное, чудо. Видя, что бабушка моя очень слаба, практически не может идти, и с ней еще четверо маленьких детей, немцы выдернули ее из колонны и оставили в поле. Отлежавшись в поле, бабушка решила идти домой. В Тербунский район! Представляете? И она с детьми дошла. Путь занял больше года. Как она рассказывала, нашла какую-то тачку, погрузила в нее детей, запряглась и пошла. Кругом война, где-то бои, то немцы, то наши, а она шла. Просила у жителей сел еду в качестве милостыни, и шла. Где-то она останавливалась, где-то жила недолго, и к осени 42-года пришла домой. Поселилась бабуля с четырьмя дочерьми, среди которой была и моя мама, в селе Яковлево Тербунского района. Их приютила какая-то женщина.
- Еды не было никакой. Голод! И тогда Фёкла пошла по окрестным селам просить милостыню. А люди, практически все в одних условиях, все в крайней нужде. Иногда кто-то даст картофелину, кто - соленый огурец, оторвут от своих детей. Но чаще всего бабушка возвращалась с пустыми руками. Дети начали пухнуть от голода. А у немцев была скотобойня, на которой они забивали реквизированный у местных скот. И к скотобойне где-то в районе Вислой Поляны, ходили за кишками, внутренностями, целые толпы женщин. Немцы выносили их и выбрасывали. Женщины кидаются на кучку коровьих или свиных кишок, и в драку. Бабушка раз сходила, ничего ей не досталось, в другой, в третий раз, но так и не смогла ничего набрать. Слабая была очень и проигрывала бои за требуху более здоровым бабам. Однажды пошла баба Фекла пошла, как она решила, в последний раз. И снова «бой» за кишки выиграли другие женщины. Сидит бабуля на перевернутом ведре, с которым пришла, и думает, все, конец, домой идти с пустыми руками. А это хоронить детей. Еще одного дня они не пережили бы. И тут из ворот бойни выходит пожилой немец. Остановился, посмотрел на бабушку, и подзывает её: «Матка! Ком! Ком!». Она испугалась, думала всё, сейчас он ее расстреляет. Но немец взял ведро и показал жестом, мол, жди здесь. И вскоре вернулся с целым ведром требухи…
Фёкла собрала последние силы, побрела домой. Тем ведром требухи она и спасла от голода и детей и саму себя. И всю жизнь вспоминала добрым словом того старого немца.
Фото из книги В.В. Антипова "Маленькая родина моя"
Но вскоре удача от нее отвернулась. Однажды, возвращаясь с очередной «охоты за едой» Фекла наткнулась на немецких карателей и ее схватили. Бабушка показалась немцам подозрительной, так как была молода, к тому же нарушила комендантский час. Они предположили, что она могла быть партизанской разведчицей. Феклу привезли в Шатиловку, или Ивановку, так называются слободки деревни Ожога Воловского района.
- Бросили бабушку в конюшню, в которой находился фильтрационный пункт. В нем содержали таких же нарушителей комендантского часа, подозрительных оккупантам людей, комсомольцев допризывного возраста, которых немцы задержали по доносу, и всего двух военных - летчиков сбитого над Тербунским районом советского самолета, которых еще не переправили в лагерь для военнопленных, располагавшийся в Волово. Бабушку два раза водили на допросы, один раз сильно били, но когда поняли, что она не партизанка, а обычная женщина, отстали от нее. Это было в декабре 1942 года. И бабушка провела в холоде и голоде, в неведении о своих детях два месяца - до конца января 1943 года.
26 января на Ожогу начали наступать части Красной армии. По селу били из артиллерии. Немцы, собираясь оставлять Ожогу, явно не намеревались уводить пленённых.
- Они заколотили ворота барака-конюшни и подожгли её, - продолжает рассказ Валентина Зубкова. – Люди закричали, начали выламывать ворота. Но напротив ворот немцы установили пулемет, разместили нескольких автоматчиков, и открыли огонь. Кто не погибал в огне, того косили немецкие пули. А бабушке и еще нескольким узникам повезло. Советский снаряд угодил в угол конюшни, они выбрались в это дыру и пустились наутёк. Спаслись всего 18 человек. Погибли в огне и от пуль нацистов, по данным, основанных на рассказах свидетелей, 195 человек.
Фёкла ползла от воронки до воронки к крутому берегу Олыма, под которым отсиделась до затишья, и пошла в Яковлево. К счастью, все ее дети были живы.
Прожила Фёкла Степановна долгую жизнь в Долгоруковском районе. В конце 60-х годов ее разыскал липецкий отряд «Неунываки», и история ожогинского фильтрационного лагеря, получившего название Шатиловский, по той самой слободке, где располагались конюшни, стала известна жителям Липецкой области. На месте фильтрационного пункта в Ожоге в 1973 году установили памятник. На его открытии присутствовала Фекла Степановна и приехал из Грозного спасшийся в тот день 1943 года один из двух летчиков. Через 30 лет старый памятник заменили новым, на который собрали средства студенты и преподаватели ЛГПУ.
Немцы приняли за еврея 12-летнего мальчика, и повели на расстрел
В Ожоге живет Вера Романовна Ерёминская. Та самая конюшня стояла за огородом ее дома. Детская память цепкая, Вера Романовна хорошо помнит то время, несмотря на то, что ей было 8 лет.
- Когда немцы пришли в село, нашу семью из дома выселили, а в хате расположились их солдаты, - вспоминает Вера Романовна. – Мы поселились у родственников. Мой брат Костя, который старше меня на 4 года, был чернявенький. И его немцы приняли за еврея. И вот фашисты схватили моего 12-летнего братика, и повели на расстрел. Мама побежала в наш дом, где расположились немцы, и стала умолять их не казнить сына. Немцы сжалились и приказали казнь остановить…. Костя прожил долгую жизнь, умер недавно, лет пять назад.
- За домами у нас стояла конюшня, и в нее свозили людей, которых немецкие патрули задерживали в окрестностях села. Почти все они были жителями Ожоги или соседних сел. Моя мама Наталья ходила их подкармливать. Еду передавала через небольшой подкоп под стеной, когда немецкие часовые отвлекались. Подкармливали пленённых и наши местные ожогинские мальчишки, рискуя жизнью.
У мужа Веры Романовны Виталия Кирилловича в той конюшне сидели и мать и сестра. Самому ему тогда было три года. Родных Виталия Кирилловича арестовали как раз за то, что они кормили пленных.
- За них тогда заступилась Елена Серова. Она у немцев была переводчицей. Она многих тогда спасла из плена. А после войны ее посадили за сотрудничество с немцами, - рассказал Виталий Кириллович Ерёминский.
GOROD48 рассказывал о страшной судьбе Елены Серовой, которая умерла всего несколько лет назад.
- Когда немцы отступали, они всю конюшню обтянули колючей проволокой и подожгли, продолжает Вера Романовна. – Я этого не видела. Мама нас увела. Потом уже, когда наши пришли, останки погибших «на выгоне» где-то хоронили («выгон» расположен неподалеку от конюшни). Я уже даже и не помню…. Но, вроде бы, их потом перезахоронили где-то в братской могиле. А вот где, я не помню…
Где захоронены останки погибших в конюшне-фильтрационном пункте сегодня уже не помнит никто. Искала данные в архиве Липецкой области и внучка Фёклы Степановны - Валентина Зубкова. Но ничего не нашла. Возможно, такие сведения есть в архиве Курской области, к которой во время войны относилось село Ожога, или в архиве Минобороны. Но поиском таких сведений никто никогда не занимался серьезно, и не занимается сейчас. Работа в архивах требует много времени и средств, и энтузиастам-одиночкам, непрофессионалам, она не по силам.
У ветерана липецкого поискового движения, комиссара клуба «Неунываки» Нины Татарниковой есть предположение, где могут покоиться останки. Она уверена, что погибшие узники сгорели, и если что и осталось, то пепел и мелкие фрагмент могут оставаться там же, на месте конюшни, где и стоит памятник погибшим.
Вместе с тем, версия Веры Романовны тоже может быть верной. В 2014 году общественная организация «Неунываки» проводила раскопки воинского захоронения в Ожоге, неподалеку от монастыря. Как вспоминает поисковик Владимир Омельянчук, они подняли из земли останки 9 или 10 красноармейцев, причем данные двух из них восстановили, это были бойцы Лучин и Бычков. Владимир Омельянчук допустил, что та братская могила могла стать и местом подзахоронения останков узников Ожогинского фильтрационного лагеря. Останки найденных в том воинском захоронении людей 9 мая 2014 года перезахоронили на высоте «Огурец».
Ужасные фашисты
Ужасные фашисты
Перри Мейсон
Отвечаю тебе !
Ужасные фашисты
Ужасные фашисты
Ужасные фашисты
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