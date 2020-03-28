«Их гнали по улице в четыре шеренги»

Во время Великой Отечественной войны, по разным данным, в плену оказались от 3,3 миллиона до 5 миллионов советских военнослужащих.

Именно на советских пленных немцы начали обкатывать систему геноцида – за две недели до 22 июня, Верховное командование вермахта издало «Приказ о комиссарах»: «Комиссары в качестве солдат не признаются; никакая международно-правовая защита к ним не применяется. После произведённой сортировки их надлежит уничтожить». После начала войны такое отношение распространилось на всех советских военнопленных. Домой вернулись лишь 1,8 миллиона из них.Лагеря для военнопленных создавались немцами сначала спонтанно. Для этого использовались любые помещения – фермы, колхозные конюшни, а также открытые пространства, обнесенные колючей проволокой. Существовали сборные и фильтрационные пункты, пересыльные лагеря, так называемые «Дулаги», постоянные стационарные лагеря – «Шталаги» и офицерские – «Офлаги», основные лагеря и рабочие. Три лагеря были организованы немцами и на территории нынешней Липецкой области во время оккупации 1941-1943 годов. GOROD48 расскажет о трех самых известных из них.В конце ноября - начала декабря 1941 года подразделения Вермахта зашли в село Новотроицкое Долгоруковского района. Немцы вели колонну военнопленных красноармейцев.По словам долгоруковского краеведа и руководителя музея села Стрелец Владимира Белолипецких, сначала немцы привели наших пленных бойцов в храм этого села:- Немцы вели пленных по улице в четыре колонны. Наших было много. Их загнали в Михайло-Архангельскую церковь, но в ней он пробыли недолго, может быть с полдня, а затем их снова построили в шеренги и погнали в Новотроицкое…Как колонны немцев и взятых ими в плен красноармейцев появились в Новотроицком, рассказала директор школьного музея Валентина Васильева.- В Новотроицкое зашли части 45-й дивизии Вермахта. Они вели колонну красноармейцев, в которой по разным данным находились от ста до четырехсот солдат, - рассказывает Валентина Васильева - руководитель школьного музея соседней с Новотроицким деревни Веселая. – Пленных загнали в Троицкую церковь, самое большое здание села. Правда, эту церковь наши войска подожгли при отступлении. К моменту прихода немцев она уже выгорела изнутри. Пленных нужно было чем-то кормить, и немцы собрали продовольствие по селу: картофель, что-то из других овощей. А потом немцы попросили женщин, а в деревнях тогда мужчин и не было, все ушли на фронт, самим кормить солдат, среди которых было много раненных. И женщины стали ходить в храм. Вместе с едой они несли женскую одежду, чтобы переодев кого-то из красноармейцев, вызволить их из неволи. Неизвестно, чья это была инициатива - бойцов, или наших женщин. И, таким образом, из церкви вывели несколько человек. Имена тех женщин-героинь известны, это Мария Тихоновна Орлова, Ульяна Ивановна Васильева, Матрена Алексеевна Рахманова, Мария Кузьминична Еписеева, Мария Николаевна Ефремова.В декабре 1941-го немцам стало не до пленных и жителей села – началось наступление Красной армии. Возможно поэтому, недосчитавшись многих военнопленных, они не стали проводить в Новотроицком карательные акции, а просто увели красноармейцев в село Чернава Измалковского района. Валентина Васильева говорит, что каких-либо документальных подтверждений рассказам сторожилов веселовского сельсовета, в который входит Новотроицкое, обнаружить не удается.- Я запрашивала по этому поводу госархив Орловской области, но не получила ни ответа, ни привета, - говорит Валентина Александровна. – Но рассказы об этом передаются из уст в уста все годы, что прошли после войны.Церковь Троицы Живоначальной цела и поныне. Храм, который является памятником церковного зодчества, сейчас восстанавливают.- Авторство проекта этого храма приписывают Бартоломео Растрелли, - рассказывает отец Николай. - Якобы, Растрелли делал проект храма для Москвы, но он, то ли не понравился заказчику, то ли самому архитектору и проект достался генерал-лейтенанту Петру Позднякову, у которого здесь, в Новотроицком было имение. Строительство храма Живоначальной Троицы началось приблизительно в 1790 году на средства Позднякова. Бригадир от кавалерии Петр Поздняков, участвовал в русско-турецкой войне, и в строительстве храма задействовал пленных турок. Потом история повернется так, что русские тоже станут военнопленными, и окажутся внутри этой церкви. И их будут спасать жительницы Новотроицкого.По словам отца Николая, имена женщин, который спасали красноармейцев, он планирует разместить на памятной таблички в церкви. А поминает он их и так каждый день.- То, что спасение женщинами красноармейцев было, это факт. Лично мне рассказывали об этом потомки тех героических женщин, - говорит отец Николай. – А не так давно приезжали из Санкт-Петербурга внуки одной из женщин, они поведали, например, об одном красноармейце, который после войны приезжал в Новотроицкое благодарить своих спасительниц.Помогает восстанавливать церковь житель села Тихон Еписеев. Он хорошо помнит рассказ своей бабушки Надежды Егоровны и о другом факте побега красноармейцев.- Храм отапливался каминным способом, в станах и полу были пустые ниши, по которым распространялось тепло от каминной печи. И вот красноармейцы проделали лазы в эти ниши, а с улицы сделать подкоп им помогли местные мальчишки. Они тоже герои, но вот имена детей до наших дней, к сожалению, не дошли, - рассказал Тихон Еписеев.История Новотроицкой церкви, которую фашисты превратили в лагерь военнопленных, хоть и сохраняется в воспоминаниях старожилов села и краеведов, но, как мы уже сказали, не имеет документального подтверждения. Как рассказывает директор музея веселовской школы Валентина Васильева, к поиску архивных данных подключилась липецкая областная научная библиотека. Документы о лагере будут искать в архиве министерства обороны и в орловским госархиве.