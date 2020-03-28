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«Их гнали по улице в четыре шеренги»
Во время Великой Отечественной войны, по разным данным, в плену оказались от 3,3 миллиона до 5 миллионов советских военнослужащих.
Лагеря для военнопленных создавались немцами сначала спонтанно. Для этого использовались любые помещения – фермы, колхозные конюшни, а также открытые пространства, обнесенные колючей проволокой. Существовали сборные и фильтрационные пункты, пересыльные лагеря, так называемые «Дулаги», постоянные стационарные лагеря – «Шталаги» и офицерские – «Офлаги», основные лагеря и рабочие. Три лагеря были организованы немцами и на территории нынешней Липецкой области во время оккупации 1941-1943 годов. GOROD48 расскажет о трех самых известных из них.
Лагерь в церкви
В конце ноября - начала декабря 1941 года подразделения Вермахта зашли в село Новотроицкое Долгоруковского района. Немцы вели колонну военнопленных красноармейцев.
По словам долгоруковского краеведа и руководителя музея села Стрелец Владимира Белолипецких, сначала немцы привели наших пленных бойцов в храм этого села:
- Немцы вели пленных по улице в четыре колонны. Наших было много. Их загнали в Михайло-Архангельскую церковь, но в ней он пробыли недолго, может быть с полдня, а затем их снова построили в шеренги и погнали в Новотроицкое…
Как колонны немцев и взятых ими в плен красноармейцев появились в Новотроицком, рассказала директор школьного музея Валентина Васильева.
- В Новотроицкое зашли части 45-й дивизии Вермахта. Они вели колонну красноармейцев, в которой по разным данным находились от ста до четырехсот солдат, - рассказывает Валентина Васильева - руководитель школьного музея соседней с Новотроицким деревни Веселая. – Пленных загнали в Троицкую церковь, самое большое здание села. Правда, эту церковь наши войска подожгли при отступлении. К моменту прихода немцев она уже выгорела изнутри. Пленных нужно было чем-то кормить, и немцы собрали продовольствие по селу: картофель, что-то из других овощей. А потом немцы попросили женщин, а в деревнях тогда мужчин и не было, все ушли на фронт, самим кормить солдат, среди которых было много раненных. И женщины стали ходить в храм. Вместе с едой они несли женскую одежду, чтобы переодев кого-то из красноармейцев, вызволить их из неволи. Неизвестно, чья это была инициатива - бойцов, или наших женщин. И, таким образом, из церкви вывели несколько человек. Имена тех женщин-героинь известны, это Мария Тихоновна Орлова, Ульяна Ивановна Васильева, Матрена Алексеевна Рахманова, Мария Кузьминична Еписеева, Мария Николаевна Ефремова.
В декабре 1941-го немцам стало не до пленных и жителей села – началось наступление Красной армии. Возможно поэтому, недосчитавшись многих военнопленных, они не стали проводить в Новотроицком карательные акции, а просто увели красноармейцев в село Чернава Измалковского района. Валентина Васильева говорит, что каких-либо документальных подтверждений рассказам сторожилов веселовского сельсовета, в который входит Новотроицкое, обнаружить не удается.
- Я запрашивала по этому поводу госархив Орловской области, но не получила ни ответа, ни привета, - говорит Валентина Александровна. – Но рассказы об этом передаются из уст в уста все годы, что прошли после войны.
Церковь Троицы Живоначальной цела и поныне. Храм, который является памятником церковного зодчества, сейчас восстанавливают.
- Авторство проекта этого храма приписывают Бартоломео Растрелли, - рассказывает отец Николай. - Якобы, Растрелли делал проект храма для Москвы, но он, то ли не понравился заказчику, то ли самому архитектору и проект достался генерал-лейтенанту Петру Позднякову, у которого здесь, в Новотроицком было имение. Строительство храма Живоначальной Троицы началось приблизительно в 1790 году на средства Позднякова. Бригадир от кавалерии Петр Поздняков, участвовал в русско-турецкой войне, и в строительстве храма задействовал пленных турок. Потом история повернется так, что русские тоже станут военнопленными, и окажутся внутри этой церкви. И их будут спасать жительницы Новотроицкого.
По словам отца Николая, имена женщин, который спасали красноармейцев, он планирует разместить на памятной таблички в церкви. А поминает он их и так каждый день.
- То, что спасение женщинами красноармейцев было, это факт. Лично мне рассказывали об этом потомки тех героических женщин, - говорит отец Николай. – А не так давно приезжали из Санкт-Петербурга внуки одной из женщин, они поведали, например, об одном красноармейце, который после войны приезжал в Новотроицкое благодарить своих спасительниц.
Помогает восстанавливать церковь житель села Тихон Еписеев. Он хорошо помнит рассказ своей бабушки Надежды Егоровны и о другом факте побега красноармейцев.
- Храм отапливался каминным способом, в станах и полу были пустые ниши, по которым распространялось тепло от каминной печи. И вот красноармейцы проделали лазы в эти ниши, а с улицы сделать подкоп им помогли местные мальчишки. Они тоже герои, но вот имена детей до наших дней, к сожалению, не дошли, - рассказал Тихон Еписеев.
История Новотроицкой церкви, которую фашисты превратили в лагерь военнопленных, хоть и сохраняется в воспоминаниях старожилов села и краеведов, но, как мы уже сказали, не имеет документального подтверждения. Как рассказывает директор музея веселовской школы Валентина Васильева, к поиску архивных данных подключилась липецкая областная научная библиотека. Документы о лагере будут искать в архиве министерства обороны и в орловским госархиве.