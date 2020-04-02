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сегодня, 20:35

Минстрой признал Липецк, Елец и Грязи комфортными для жизни горожан

12 763
#минстрой
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Минстрой признал Липецк, Елец и Грязи комфортными для жизни горожан

Липецк, Елец и Грязи признаны Минстроем РФ комфортными для жизни граждан. По расчётам министерства строительства, в этом году индекс качества городской среды в этих населённых пунктах повысился почти до 200 баллов.

Баллы складываются по итогам исследования по 36 индикаторам. Среди них — благоустройство, качество общественных пространств, состояние жилищного фонда и общественного транспорта, обеспеченность коммунальной инфраструктурой, уровень безопасности дорог. Каждый индикатор оценивается по десятибалльной шкале. Затем значения суммируются и составляют итоговый индекс качества. Максимальное значение индекса — 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной.

«Индекс качества городской среды не является рейтингом. Его используют региональные органы власти для определения приоритетных шагов по повышению комфортного и безопасного проживания граждан в условиях города», - рассказали в областной администрации.

12 763
#минстрой
1

Комментарии (12)

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Иннокентий

14 минут назад
Че та пестёжем попахивает. То ли не видели нормальных городов. То ли лучше не вядали. То ли "рейтинг" надо приподнять, для удобного и лучшего распиливания донатов. А экологию учитывали? Показатели по заболеваниям и смертности? Уровень зп? Пляжи, зоны отдыха? Уборку улиц/подъездов/ тротуаров?
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Гкб

17 минут назад
Чо, сирьозна ??? Та нууууу
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Липчане

32 минуты назад
Отремонтированный быханов сад повысил нашу область в рейтинге и стал комфортным для жизни!
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Док

33 минуты назад
Да, вас почитаешь почти Швецию перегнали. Мы такое не курим...
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)))

37 минут назад
М.Щербаков, ты есть проходимец. которого зеки за ручки привели-типа Крючкой. подписывать их делишки. и помогать воровать бюджет.помни об этом... с большими проблемами с головой и вп
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Выезжаю

45 минут назад
немедленно,пока туда геи и лезбиянки из ЕС не понаехали.А то уже билетов не купить-все распродано до конца апреля.Это еще пендосы билеты пока не купили.они же как узнали про Е...блец и грязь и ану туда ехать.Это же жемчЮжина черноземья?Ну все,пора.
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Уроды у власти

58 минут назад
Организация по устройству новых кладбищ действительно на высоте. Население голосует против нынешней продажный власти гробами. Впервые с 2008 года стала резко сокращаться численность населения области. Что же случилось? Война? Землетрясение? Другой форс-мажор? Да нет. Губернатором региона Кремль назначил пуделя из банка. В результате резко сократилось количество рабочих мест, уничтожены десятки предприятий, на порядок увеличились выбросы с НЛМК (результат консенсуса с олигархом Лисиным).
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Алексей П.

сегодня, 21:03
А не желает ли Минстрой во главе с министром перебраться в Липецкую губернию на ПМЖ?Слабо ТВАРИ?
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Житель

сегодня, 21:00
Минстрой что накурился чтоли? Как задолбали . Ну хоть не пичатали эту уйню. Где совнсть у людей. Полная диградация.кто нибудь был в нижнем иои на пояже или у танка дышать приятно. Тракторный. Совсем обнулились. Пусть минстрой переедет житб в Липецк . А на прогулку их выводить на гор пляж Пусть любуются на остров.
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Лена

сегодня, 20:45
Комфорта ,хоть отбавляй !, Только скорее для смерти , Чем для жизни !. Голодно и заразно !, От чего умирать -народ выберет сам !.
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