сегодня, 20:35
Минстрой признал Липецк, Елец и Грязи комфортными для жизни горожан
Липецк, Елец и Грязи признаны Минстроем РФ комфортными для жизни граждан. По расчётам министерства строительства, в этом году индекс качества городской среды в этих населённых пунктах повысился почти до 200 баллов.
«Индекс качества городской среды не является рейтингом. Его используют региональные органы власти для определения приоритетных шагов по повышению комфортного и безопасного проживания граждан в условиях города», - рассказали в областной администрации.
Иннокентий
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Алексей П.
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