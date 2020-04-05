В России
01.04.2020 11:20
Минск просит у Москвы помощи
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Беларусь готова принять помощь России в борьбе с коронавирусом.
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах. Минск просит прислать медицинские маски, тесты на определение COVID-19 и аппараты искусственной вентиляции легких, пишет «Газета.ру». Такие же просьбы Москва получила от всех стран СНГ, кроме Украины и Туркмении.
В Белоруссии скончался первый зараженный COVID-19. Президент Александр Лукашенко, недавно заявлявший, что это «Россия полыхает от коронавируса», утверждает, что все под контролем и карантин не нужен. В стране проходят спортивные состязания, готовятся к крупному международному фестивалю, а главное, к намеченным на август президентским выборам, дополняет «Коммерсант».
Вчера врач одной из витебских больниц на условии анонимности рассказал о сокрытии реальной статистики по заразившимся и умершим пациентам от коронавируса, пишет «Лента». «В реанимации люди умирают от пневмонии, но нам не всегда дают ставить диагноз "пневмония" у умерших пациентов. На административном уровне говорят: "нет, и все, зашифруйте по-другому, чтобы не испортить статистику"», — заявил медик.
В Белоруссии скончался первый зараженный COVID-19. Президент Александр Лукашенко, недавно заявлявший, что это «Россия полыхает от коронавируса», утверждает, что все под контролем и карантин не нужен. В стране проходят спортивные состязания, готовятся к крупному международному фестивалю, а главное, к намеченным на август президентским выборам, дополняет «Коммерсант».
Вчера врач одной из витебских больниц на условии анонимности рассказал о сокрытии реальной статистики по заразившимся и умершим пациентам от коронавируса, пишет «Лента». «В реанимации люди умирают от пневмонии, но нам не всегда дают ставить диагноз "пневмония" у умерших пациентов. На административном уровне говорят: "нет, и все, зашифруйте по-другому, чтобы не испортить статистику"», — заявил медик.
6 854
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Доброжелатель
Доброжелатель
Елена Анатольевна
Елена
Елена