В России

01.04.2020 11:20

Минск просит у Москвы помощи

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#коронавирус #помощь
Минск просит у Москвы помощи

Беларусь готова принять помощь России в борьбе с коронавирусом.

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах. Минск просит прислать медицинские маски, тесты на определение COVID-19 и аппараты искусственной вентиляции легких, пишет «Газета.ру». Такие же просьбы Москва получила от всех стран СНГ, кроме Украины и Туркмении.

В Белоруссии скончался первый зараженный COVID-19. Президент Александр Лукашенко, недавно заявлявший, что это «Россия полыхает от коронавируса», утверждает, что все под контролем и карантин не нужен. В стране проходят спортивные состязания, готовятся к крупному международному фестивалю, а главное, к намеченным на август президентским выборам, дополняет «Коммерсант».

Вчера врач одной из витебских больниц на условии анонимности рассказал о сокрытии реальной статистики по заразившимся и умершим пациентам от коронавируса, пишет «Лента». «В реанимации люди умирают от пневмонии, но нам не всегда дают ставить диагноз "пневмония" у умерших пациентов. На административном уровне говорят: "нет, и все, зашифруйте по-другому, чтобы не испортить статистику"», — заявил медик.
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#коронавирус #помощь

Комментарии (6)

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01.04.2020 16:06
Пусть живут родные братья, Куба,Индия,Вьетнам, Отдадим трусы и платья, Ничего не надо нам. В том числе маски и средства защиты. Чем больше пенсионеров помрет, тем больше стырит ПФР! Всем здоровья и удачи. Выживем, не впервой!
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Доброжелатель

01.04.2020 13:39
Елена Анатольевна откуда Вы взялась такая, что бы в чем то осуждать Лукашенко, наши власти лучше окажут помощь Италии и США, чем братскому народу. Неплохо было бы обеспечить граждан нашей страны хотя бы масками и дезинфицирующими жидкостями, а уж потом оказывать помощь другим странам.
ответить

Доброжелатель

01.04.2020 13:39
Елена Анатольевна откуда Вы взялась такая, что бы в чем то осуждать Лукашенко, наши власти лучше окажут помощь Италии и США, чем братскому народу. Неплохо было бы обеспечить граждан нашей страны хотя бы масками и дезинфицирующими жидкостями, а уж потом оказывать помощь другим странам.
ответить

Елена Анатольевна

01.04.2020 13:13
Лукашенко нельзя плевать в колодец а потом попросить из него напиться , сколько можно плевать своими суждениями в душу населению России а как петух клюнет Россия сразу понадобится и всем так ругают и доморощенные свои либералы а оказалось что дома лучше
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Елена

01.04.2020 13:12
Лукашенко нельзя плевать в колодец а потом попросить из него напиться , сколько можно плевать своими суждениями в душу населению России а как петух клюнет Россия сразу понадобится и всем так ругают и доморощенные свои либералы а оказалось что дома лучше
ответить

Елена

01.04.2020 13:11
Лукашенко нельзя плевать в колодец а потом попросить из него напиться , сколько можно плевать своими суждениями в душу населению России а как петух клюнет Россия сразу понадобится и всем так ругают и доморощенные свои либералы а оказалось что дома лучше
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