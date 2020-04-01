Сидим дома и держим себя в форме

До 14 апреля в регионе закрыты все фитнес-клубы, запрещено заниматься на спортивных площадках и даже выходить на пробежки. Как тогда быть тем, для кого самоизоляция – риск потерять форму. Ведь холодильник так и манит, а тренировок нет. На выручку липчанам пришли фитнес-инструкторы.