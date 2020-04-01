Общество

58 минут назад

Сидим дома и держим себя в форме

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#сидимдома #тренировка #фитнес
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Сидим дома и держим себя в форме

До 14 апреля в регионе закрыты все фитнес-клубы, запрещено заниматься на спортивных площадках и даже выходить на пробежки. Как тогда быть тем, для кого самоизоляция – риск потерять форму. Ведь холодильник так и манит, а тренировок нет. На выручку липчанам пришли фитнес-инструкторы.

В режиме полной самоизоляции фитнес-центры и тренеры проводят онлайн-занятия. Например, сегодня в 10:00 в Instagram начнется прямой эфир с тренером Марией Кожакиной. Инструктор приглашает на занятие Boot Camp Lower Body. Это спортивное направление, позволяющее развить одновременно все группы мышц и постепенно избавиться от лишних килограммов. В 11:00 Анастасия Меринова проведет занятия по  Pilates (физические упражнения на укрепление осанки и развитию координации). В 12:00 начнется прямой эфир с функциональной тренировкой для детей, а в 13:00 Ирина Ляпина приглашает на тренировку по зажигательной Zumba. Расслабиться и обрести внутреннюю гармонию можно с Галиной Таболиной на занятии йогой в 15:00.

Для тех, кто не любит или не может заниматься онлайн, тренеры записывают занятия. Включить видео и выполнить упражнения можно в любое удобное время.



Кстати, липецкие инструкторы доказали, что держать себя в форме можно с помощью любых подручных предметов. В ход пошли уже и табуретки, и швабры.

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Фитнес-инструктор Арина Калиниченко сегодня в 12:00 покажет, как можно провести круговую тренировку с бутылками воды и стулом. Тренер проведет занятие в прямом эфире Instagram.

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Если прямых эфиров и видеороликов вам недостаточно, то управление физической культуры предлагает свой топ-5 бесплатных приложений для фитнеса. В подборку, например, попал сервис Nike Training. Это программа с подробным описанием тренировок и удобным интерфейсом. В приложении есть целые подборки тренировок, также можно создать персональную программу, которая будет учитывать прогресс тренирующегося, расписание и активность вне приложения. Работает на платформах Android и IOS.
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#сидимдома #тренировка #фитнес
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Комментарии (2)

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житель

4 минуты назад
Органам власти необходимо срочно запретить торговлю спиртным. Вчера два наряда полиции у магазина Пяторочка ул.Липовская5 разгоняли пьющих.
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диванный спортсмен

29 минут назад
Я лучше полежу на диване. А вы мне бухтите, как космические корабли бороздят Большой театр.
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