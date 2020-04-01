58 минут назад
Сидим дома и держим себя в форме
До 14 апреля в регионе закрыты все фитнес-клубы, запрещено заниматься на спортивных площадках и даже выходить на пробежки. Как тогда быть тем, для кого самоизоляция – риск потерять форму. Ведь холодильник так и манит, а тренировок нет. На выручку липчанам пришли фитнес-инструкторы.
Для тех, кто не любит или не может заниматься онлайн, тренеры записывают занятия. Включить видео и выполнить упражнения можно в любое удобное время.
Кстати, липецкие инструкторы доказали, что держать себя в форме можно с помощью любых подручных предметов. В ход пошли уже и табуретки, и швабры.
Если прямых эфиров и видеороликов вам недостаточно, то управление физической культуры предлагает свой топ-5 бесплатных приложений для фитнеса. В подборку, например, попал сервис Nike Training. Это программа с подробным описанием тренировок и удобным интерфейсом. В приложении есть целые подборки тренировок, также можно создать персональную программу, которая будет учитывать прогресс тренирующегося, расписание и активность вне приложения. Работает на платформах Android и IOS.
житель
диванный спортсмен