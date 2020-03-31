Общество
20 минут назад
Самоизоляция: напоминаем правила использования газа в быту
Во время всеобщей самоизоляции газовики просят не забывать о соблюдении правил использования газа в быту.
При пользовании газовым оборудованием:
- проверяйте наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоходы;
- перед включением газифицированной печи не забывайте открыть шибер и проветрить топку печи;
- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;
- не оставляйте без присмотра работающее бытовое газовое оборудование, не оборудованное автоматикой безопасности;
- открывайте форточку;
- нельза заклеивать решетки вентиляционных каналов;
- нельзя использовать газоиспользующее оборудование при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- нельзя отключать (блокировать) автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования, самостоятельно ремонтировать и менять газоиспользующее оборудование.
- нельзя использовать неисправное газовое оборудование.
Если вы почувствовали запах газа в доме, подъезде или на улице немедленно звоните из незагазованного помещения или территории по телефону 04 или 104 (с мобильного телефона). Наша аварийно-диспетчерская служба функционирует в круглосуточном режиме.
- проверяйте наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоходы;
- перед включением газифицированной печи не забывайте открыть шибер и проветрить топку печи;
- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;
- не оставляйте без присмотра работающее бытовое газовое оборудование, не оборудованное автоматикой безопасности;
- открывайте форточку;
- нельза заклеивать решетки вентиляционных каналов;
- нельзя использовать газоиспользующее оборудование при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- нельзя отключать (блокировать) автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования, самостоятельно ремонтировать и менять газоиспользующее оборудование.
- нельзя использовать неисправное газовое оборудование.
Если вы почувствовали запах газа в доме, подъезде или на улице немедленно звоните из незагазованного помещения или территории по телефону 04 или 104 (с мобильного телефона). Наша аварийно-диспетчерская служба функционирует в круглосуточном режиме.
Пух пых