Общество

20 минут назад

Самоизоляция: напоминаем правила использования газа в быту

1 224
#самоизоляция #коронавирус #газ
Самоизоляция: напоминаем правила использования газа в быту

Во время всеобщей самоизоляции газовики просят не забывать о соблюдении правил использования газа в быту.   

При пользовании газовым оборудованием:  

- проверяйте наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоходы; 

- перед включением газифицированной печи не забывайте открыть шибер и проветрить топку печи; 

- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа; 

- не оставляйте без присмотра работающее бытовое газовое оборудование, не оборудованное автоматикой безопасности; 

- открывайте форточку;    

- нельза заклеивать решетки вентиляционных каналов; 

- нельзя использовать газоиспользующее оборудование при отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах; 

- нельзя отключать (блокировать) автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования, самостоятельно ремонтировать и менять газоиспользующее оборудование. 

-  нельзя использовать неисправное газовое оборудование.   

Если вы почувствовали запах газа в доме, подъезде или на улице немедленно звоните из незагазованного помещения или территории по телефону 04 или 104 (с мобильного телефона). Наша аварийно-диспетчерская служба функционирует в круглосуточном режиме. 
1 224
#самоизоляция #коронавирус #газ

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пух пых

6 минут назад
Проверяйте наличие тяги к алкоголю и табакокурению
ответить

Еще в рубрике

Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области написал рапорт на увольнение
#МЧС
8
Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области написал рапорт на увольнение

30 минут назад

Общество
В Липецкой области на улицы вышли казачьи патрули
#патруль #коронавирус #сидимдома
33
В Липецкой области на улицы вышли казачьи патрули

34 минуты назад

Общество
Юрий Букреев: «Почему вы подвергаете опасности жизни ваших работников?»
#коронавирус #сидимдома
42
Юрий Букреев: «Почему вы подвергаете опасности жизни ваших работников?»

сегодня, 11:01

Общество
Из-за коронавируса ЛГТУ закрыл сбор пожертвований на «Точку кипения»
#ЛГТУ #точка кипения #коронавирус
4
Из-за коронавируса ЛГТУ закрыл сбор пожертвований на «Точку кипения»

сегодня, 11:00

Общество
«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома»
#сидимдома
22
«На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома»

сегодня, 09:55

Общество
Первое утро общей самоизоляции: дороги пустые, на улицах почти нет людей
#самоизоляция #коронавирус
65
Первое утро общей самоизоляции: дороги пустые, на улицах почти нет людей

сегодня, 09:03

Общество