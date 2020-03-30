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50 минут назад
Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
Число инфицированных коронавирусом в стране на данный момент составляет меньше 3 тыс.
Распространение коронавируса нового типа внутри Китая приостановилось, большая часть фиксируемых случаев заражения приходится на завозные. Об этом заявил официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что число инфицированных коронавирусом в стране снизилось и на данный момент составляет меньше 3 тыс. Из них 693 - пациенты, прибывшие из-за рубежа. Однако при этом Ми Фэн отметил, что вероятность возобновления активного распространения вируса внутри КНР остается относительно высокой.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
По последним данным, в Китае с начала вспышки COVID-19 было зарегистрировано порядка 82 случаев заражения, 75 576 пациентов выздоровели, 3300 скончались.
Он подчеркнул, что число инфицированных коронавирусом в стране снизилось и на данный момент составляет меньше 3 тыс. Из них 693 - пациенты, прибывшие из-за рубежа. Однако при этом Ми Фэн отметил, что вероятность возобновления активного распространения вируса внутри КНР остается относительно высокой.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
По последним данным, в Китае с начала вспышки COVID-19 было зарегистрировано порядка 82 случаев заражения, 75 576 пациентов выздоровели, 3300 скончались.