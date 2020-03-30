Здоровье
сегодня, 12:10
Еще один больной коронавирусной инфекцией выявлен в Липецкой области
33 6158
Число заболевших выросло до семи.
В Липецкой области подтверждён ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией. Диагноз поставлен пациенту, ранее помещённому в Липецкую областную инфекционную больницу с подозрением на выделение вируса.
- В настоящее время заболевший находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние пациента удовлетворительное, - сообщает областной оперштраб по ситуации с коронавирусом.
Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет семь человек.
- В настоящее время заболевший находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние пациента удовлетворительное, - сообщает областной оперштраб по ситуации с коронавирусом.
Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет семь человек.
33 6158
На карантин!
Эконом зона вирпул
ПОЧЕМУ НЕ ЗАКРЫЛИ ВЪЕЗД В РФ???
Алекс
Кукловод
Эконом зона вирпул
Гость
У неё не спрашивал?
Человек
Америка