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Еще один больной коронавирусной инфекцией выявлен в Липецкой области

33 6158
#коронавирус #сидимдома
4
Еще один больной коронавирусной инфекцией выявлен в Липецкой области

Число заболевших выросло до семи.

В Липецкой области подтверждён ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией. Диагноз поставлен пациенту, ранее помещённому в Липецкую областную инфекционную больницу с подозрением на выделение вируса.

- В настоящее время заболевший находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние пациента удовлетворительное, - сообщает областной оперштраб по ситуации с коронавирусом. 

Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет семь человек.



























33 6158
#коронавирус #сидимдома
4

Комментарии (33)

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На карантин!

6 минут назад
Всех халявно привезённых. А их небось распустили по городам и сёлам. Млять. Зае#али!
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Эконом зона вирпул

7 минут назад
Кукловод, пока нас не коснулось,не поверишь,а дохнуть как мухи начнём,будешь молиться
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ПОЧЕМУ НЕ ЗАКРЫЛИ ВЪЕЗД В РФ???

8 минут назад
У неё не спрашивал?, а она то (голикова) при какой #анде тут? Есть мишустин над которым сидит путин.
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Алекс

10 минут назад
Вчера вон самолёт прилетел с туристами. Дома не виделись? Халявный ценник почуяли? Молитесь теперь, что бы вы, и ваши близкие эту заразу не поймали, безмозглые эгоисты чертовы.
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Кукловод

11 минут назад
Ананим, пандемия фэйк и вы стадо баранов. Вами как скотом управляют, ограничивают ваши права.
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Эконом зона вирпул

11 минут назад
Скажите пожайлуста,как бытовая техника стала относиться к продуктам первой необходимости и почему при закрытой границе на карантин к нам приезжают фуры с Италии,Китая,Украины,айзебаржана,Белоруссии,Молдова Узбекистана...итд?
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Гость

12 минут назад
Ананим, Москва так самоизолировалась ,что москвичи все дружно пошли в парки жарить шашлыки. Панику не наводи!
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У неё не спрашивал?

12 минут назад
ПОЧЕМУ НЕ ЗАКРЫЛИ ВЪЕЗД В РФ???, Задай вопрос Голиковой, которая как обычно отчитовалась ВСЁ ПОДКОНТРОЛЕМ.
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Человек

14 минут назад
А почему нп сообщается о личностных и возможных местах его контактирования с другими гражданами, чтоб выявить круг общения и минимизировать распространение инфекции???
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Америка

17 минут назад
Коронавирус - детище америкосов. Не зря он (вирус) в китае объявился. Война идёт. Заодно и опробировали.
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