Игроки мини-футбольного клуба отправились на самоизоляцию

Сургут, Владивосток, Новосибирск ждут возвращения "варягов" из Липецка.

Мини-футбольный клуб из Липецка осознал тщету тренировок в условиях пандемии коронавируса, когда возобновление сезона вообще находится под вопросом.

Как сообщили в клубе, со вчерашнего дня команда отправилась на самоизоляцию, игроки продолжат заниматься удаленно под дистанционным надзором тренеров.

На самом деле некоторые игроки уже несколько дней назад покинули расположение клуба – те, кто нашли деньги на перелёт домой. Так, вратарь Александр Исаков и полевой игрок Адалат Хейруллаев отправились в родной Сургут. Сложнее (и дороже) всех обойдётся дорога домой для Романа Адамова (Владивосток) и Сергея Волошина (Забайкальский край). Не исключено, что игроки задержатся в Липецке в надежде, что соревнования все-таки возобновятся. Уедет на родину и главный тренер Сергей Малышев (Новосибирск).

В мини-футбольном клубе немало иногородних: Вадим Цай (Москва), Ярослав Плево (Саратов), Джабраил Алханов (Астрахань), Игорь Зайков (Екатеринбург).

Напомним, что в турнирной таблице Высшей лиги липецкая команда занимает 6-е место – чуть выше, чем в прошлом году. У липчан имелся шанс по итогам первого этапа попасть в «восьмерку» и попробовать свои силы в играх плей-офф.



Фото vk.com/mfc_lks

