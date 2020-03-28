Спорт

59 минут назад

Волейбольный сезон прерван. «Липецк» объявлен победителем Высшей лиги!

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#Волейбол #"Липецк" #Липецк - чемпион
Волейбольный сезон прерван. «Липецк» объявлен победителем Высшей лиги!

А вот выход нашей команды в суперлигу остался под вопросом.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сегодня приняла решение о досрочном окончании чемпионата страны.

В связи с угрозой дальнейшего распространения вируса COVID-19 дальнейшие игры решили не проводить, и в большинстве лиг наградить команды по результатам первого этапа. Таким образом «Липецк» может принимать поздравления, как победитель первенства Высшей лиги «А».

Финальные игры нашей команды с «Тулицей» отменены. Тулячки получат «серебряные» медали, а волейболистки нижегородской «Спарты» - «бронзовые».

В мужской и женской Суперлигах звания чемпионов России получат соответственно «Локомотив» (Новосибирск) и «Динамо» (Казань).

А вот перспектива «Липецка» по выходу в Суперлигу остаётся туманной. Напомним, что само по себе 1-е место в Высшей лиге «А» не даёт права повышения в классе. За путёвку в элиту нужно ещё провести стыковые матчи с аутсайдером лиги сильнейших, которым в этом сезоне стал красноярский «Енисей».

- Я разговаривал с руководителями федерации, - поведал GOROD48 директор ВК «Липецк» Роман Пристовакин, - Решение пока отложено до мая, но существуют два варианта – либо стыковые матчи все-таки будут проведены, причём их могут сдвинуть даже на сентябрь. Либо Суперлигу расширят на два клуба до 14 команд и нам предложат войти в состав участников.

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Такую радостную картинку разместили ВК «Липецк» на своей странице в социальных сетях.Фото vk.com


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#Волейбол #"Липецк" #Липецк - чемпион

Комментарии (5)

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1

11 минут назад
Мир много лицемерит. Полвека нет в стране прогресса, на месте топчемся, а потребление зашкаливает.
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1

12 минут назад
Включи телевизор, ни о чём другом не услышишь. В то время, как мне, конечному инфопотребителю, интересны темы борьбы с коррупцией, пенсионной реформы, конституционного переворота, роста валюты, тарифов и потребительских цен.
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Смехач

16 минут назад
Неужели всё из-за "коронавируса?!" (а-ха-ха...)
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indezit

20 минут назад
В общем, наградили по итогам группового этапа. Но учитывая, что Спарту засудили, выйди бы она в финал, медали давать было бы рано.
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ВВП

49 минут назад
Молодцы девчули..заслужили!!!
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