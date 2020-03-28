Волейбольный сезон прерван. «Липецк» объявлен победителем Высшей лиги!

А вот выход нашей команды в суперлигу остался под вопросом.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сегодня приняла решение о досрочном окончании чемпионата страны.

В связи с угрозой дальнейшего распространения вируса COVID-19 дальнейшие игры решили не проводить, и в большинстве лиг наградить команды по результатам первого этапа. Таким образом «Липецк» может принимать поздравления, как победитель первенства Высшей лиги «А».

Финальные игры нашей команды с «Тулицей» отменены. Тулячки получат «серебряные» медали, а волейболистки нижегородской «Спарты» - «бронзовые».

В мужской и женской Суперлигах звания чемпионов России получат соответственно «Локомотив» (Новосибирск) и «Динамо» (Казань).

А вот перспектива «Липецка» по выходу в Суперлигу остаётся туманной. Напомним, что само по себе 1-е место в Высшей лиге «А» не даёт права повышения в классе. За путёвку в элиту нужно ещё провести стыковые матчи с аутсайдером лиги сильнейших, которым в этом сезоне стал красноярский «Енисей».

- Я разговаривал с руководителями федерации, - поведал GOROD48 директор ВК «Липецк» Роман Пристовакин, - Решение пока отложено до мая, но существуют два варианта – либо стыковые матчи все-таки будут проведены, причём их могут сдвинуть даже на сентябрь. Либо Суперлигу расширят на два клуба до 14 команд и нам предложат войти в состав участников.







Такую радостную картинку разместили ВК «Липецк» на своей странице в социальных сетях.Фото vk.com

